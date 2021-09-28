Kyiv not Kiev: на афіші гурту Måneskin назву Києва написали на російський манер

Італійський гурт Måneskin, який став переможцем Євробачення-2020, неправильно латиницею написали "Київ". Анонсуючи концерт у столиці України, вони вказали її як Kiev.

Музиканти не звернули увагу, що вжили неправильну транслітерацію на російський манер. Адже насправді латиницею Київ пишеться як Kyiv.

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Пильні фани

Деякі шанувальники гурту одразу звернули увагу на цей нюанс в коментарях. Люди написали артистам, що українське звучання назви Києва відтворює саме форма Kyiv, а не якась інша.



Італійський гурт написав назву столиці України латиницею на російський манер / Фото інстраграму Måneskin

Коли відбудеться концерт

Італійці мають виступити на сцені клубу Stereoplaza 7 березня 2022 року. Продажі квитків стартують із 30 вересня.

Показово, що в афіші Måneskin одразу після концерту в Києві вказано виступи у російських Москві та Санкт-Петербурзі. Вони – заплановані на 9 та 11 березня.

Запалили у Москві під Go_A

Наприкінці літа Måneskin уже гастролювали у Москві. Це обурило українських фанів гурту, втім один епізод із виступу їм таки сподобався. Адже італійці у столиці країни-агресора танцювали під хіт українців Go_A, які також були одними із фаворитів на останньому Євробаченні.

Чому почалася кампанія Kyiv not Kiev Відновивши свою державність, Україна почала боротися за повернення питомих власних назв. Оскільки країни одразу асоціюються зі столицями, вкрай важливо було донести світу, що Київ – це головне місто саме українців. Його спотворене написання латиницею Kiev має коріння у століттях гніту Російської імперії та СРСР. Відтак, транслітерація Kyiv – це відновлення історичної справедливості.

Хто вже підтримав кампанію