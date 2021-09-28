Kyiv not Kiev: на афише группы Måneskin название Киева написали на русский манер

Итальянская группа Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2020, неправильно латиницей написала "Киев". Анонсируя концерт в столице Украины, они указали ее как Kiev.

Музыканты не обратили внимание, что употребили неправильную транслитерацию на русский манер. Потому что на самом деле латиницей Киев пишется как Kyiv.

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Бдительные фанаты

Некоторые поклонники группы сразу обратили внимание на этот нюанс в комментариях. Люди написали артистам, что украинское звучание названия Киева воспроизводит именно форма Kyiv, а не какая-то другая.



Итальянская группа написала название столицы Украины латиницей на русский манер / Фото инстраграма Måneskin

Когда состоится концерт

Итальянцы должны выступить на сцене клуба Stereoplaza 7 марта 2022 года. Продажи билетов стартуют с 30 сентября.

Показательно, что в афише Måneskin сразу после концерта в Киеве указаны выступления в российских Москве и Санкт-Петербурге. Они запланированы на 9 и 11 марта.

Зажгли в Москве под Go_A

В конце лета Måneskin уже гастролировали в Москве. Это возмутило украинских фанов группы, однако один эпизод из выступления им все же понравился. Так как итальянцы в столице страны-агрессора танцевали под хит украинцев Go_A, которые тоже были одними из фаворитов на последнем Евровидении.

Почему началась кампания Kyiv not Kiev Восстановив свою государственность, Украина начала бороться за возвращение удельных собственных названий. Поскольку страны сразу ассоциируются со столицами, крайне важно было донести миру, что Киев – это главный город именно украинцев. Его искаженное написание латиницей Kiev уходит корнями в века гнета Российской империи и СССР. Следовательно, транслитерация Kyiv – это восстановление исторической справедливости.

Кто уже поддержал кампанию