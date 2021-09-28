Музыканты не обратили внимание, что употребили неправильную транслитерацию на русский манер. Потому что на самом деле латиницей Киев пишется как Kyiv.
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Бдительные фанаты
Некоторые поклонники группы сразу обратили внимание на этот нюанс в комментариях. Люди написали артистам, что украинское звучание названия Киева воспроизводит именно форма Kyiv, а не какая-то другая.
Итальянская группа написала название столицы Украины латиницей на русский манер / Фото инстраграма Måneskin
Когда состоится концерт
Итальянцы должны выступить на сцене клуба Stereoplaza 7 марта 2022 года. Продажи билетов стартуют с 30 сентября.
Показательно, что в афише Måneskin сразу после концерта в Киеве указаны выступления в российских Москве и Санкт-Петербурге. Они запланированы на 9 и 11 марта.
Зажгли в Москве под Go_A
В конце лета Måneskin уже гастролировали в Москве. Это возмутило украинских фанов группы, однако один эпизод из выступления им все же понравился. Так как итальянцы в столице страны-агрессора танцевали под хит украинцев Go_A, которые тоже были одними из фаворитов на последнем "Евровидении".