Музыканты не обратили внимание, что употребили неправильную транслитерацию на русский манер. Потому что на самом деле латиницей Киев пишется как Kyiv.

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Бдительные фанаты

Некоторые поклонники группы сразу обратили внимание на этот нюанс в комментариях. Люди написали артистам, что украинское звучание названия Киева воспроизводит именно форма Kyiv, а не какая-то другая.



Итальянская группа написала название столицы Украины латиницей на русский манер / Фото инстраграма Måneskin

Когда состоится концерт

Итальянцы должны выступить на сцене клуба Stereoplaza 7 марта 2022 года. Продажи билетов стартуют с 30 сентября.

Показательно, что в афише Måneskin сразу после концерта в Киеве указаны выступления в российских Москве и Санкт-Петербурге. Они запланированы на 9 и 11 марта.

Зажгли в Москве под Go_A

В конце лета Måneskin уже гастролировали в Москве. Это возмутило украинских фанов группы, однако один эпизод из выступления им все же понравился. Так как итальянцы в столице страны-агрессора танцевали под хит украинцев Go_A, которые тоже были одними из фаворитов на последнем "Евровидении".