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      Kyiv not Kiev: один з найкращих аеропортів світу правильно писатиме назву столиці

      278 Читать новость на русском
      Летовище у катарській Досі / www.hok.com

      Міжнародний аеропорт "Хамад" у Катарі змінив транслітерацію для назви української столиці. Відтепер на офіційному сайті летовища писатимуть правильну англомовну – Kyiv – замість зросійщеної Kiev.

      Про це повідомила пресслужба посольства України в Катарі на своїй сторінці у фейсбук.

      Зверніть увагу! Kyiv not Kiev: Мендель неправильно написала назву української столиці – фотофакт

      Зазначимо, що у жовтні 2018 року у Міністерстві закордонних справ розпочали кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиме увагу іноземних ЗМІ на правильну транслітерацію української столиці.


      Аеропорт в Катарі почав писати назву української столиці правильно

      За результатами дослідження компанії AirHelp, міжнародний аеропорт "Хамад" у Досі є найкращим у світі. Рейтинг базується на таких критеріях: своєчасна продуктивність, якість обслуговування та оцінка обробки скарг клієнтів.

      Чому важливо писати Kyiv, а не KievНа 28 році незалежності Україні досі доводиться боротися за те, аби назву її столиці правильно транслітерували. Адже часто назву міста перекладають з російської. Неправильна назва столиці Kiev закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Наразі українці активно борються за те, щоб нашу столицю по всьому світі називали правильно – Kyiv.

      Раніше написання української столиці з неправильної версії на коректну змінила британська телерадіокорпорація BBC. Щоправда, деякий час, аби призвичаїти до нововведення своїх читачів, у публікаціях згадували і попередню версію транслітерації.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України авіація Катар Українська мова
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