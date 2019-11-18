Kyiv not Kiev: один з найкращих аеропортів світу правильно писатиме назву столиці

Міжнародний аеропорт "Хамад" у Катарі змінив транслітерацію для назви української столиці. Відтепер на офіційному сайті летовища писатимуть правильну англомовну – Kyiv – замість зросійщеної Kiev.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Катарі на своїй сторінці у фейсбук.

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Зазначимо, що у жовтні 2018 року у Міністерстві закордонних справ розпочали кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиме увагу іноземних ЗМІ на правильну транслітерацію української столиці.



Аеропорт в Катарі почав писати назву української столиці правильно

За результатами дослідження компанії AirHelp, міжнародний аеропорт "Хамад" у Досі є найкращим у світі. Рейтинг базується на таких критеріях: своєчасна продуктивність, якість обслуговування та оцінка обробки скарг клієнтів.

Чому важливо писати Kyiv, а не KievНа 28 році незалежності Україні досі доводиться боротися за те, аби назву її столиці правильно транслітерували. Адже часто назву міста перекладають з російської. Неправильна назва столиці Kiev закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Наразі українці активно борються за те, щоб нашу столицю по всьому світі називали правильно – Kyiv.

Раніше написання української столиці з неправильної версії на коректну змінила британська телерадіокорпорація BBC. Щоправда, деякий час, аби призвичаїти до нововведення своїх читачів, у публікаціях згадували і попередню версію транслітерації.