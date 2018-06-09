Український аеропорт став одним із найгірших у світі
Український "Бориспіль", що розташовується неподалік Києва, потрапив до десятки найгірших аеропортів світу, проте лідирує у цьому переліку Кувейтський міжнародний аеропорт. Найкращим вважається летовище "Хамад", що у катарській Досі.
Про це свідчать результати щорічного дослідження компанії AirHelp, передає Bloomberg.
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Загалом рейтинг базується на таких критеріях: своєчасна продуктивність, якість обслуговування та оцінка обробки скарг клієнтів.
Так, до десятки найкращих потрапили:
1) Міжнародний аеропорт "Хамад" у Досі (Катар);
2) Афінський міжнародний аеропорт (Греція);
3) Міжнародний аеропорт "Ханеда" у Токіо (Японія);
4) Аеропорт Кельн/Бонн (Німеччина);
5) Аеропорт "Чангі" у Сінгапурі;
6) Міжнародний аеропорт Чюбу в Наґої (Японія);
7) Міжнародний аеропорт "Віракопус" у Кампінасі (Бразилія);
8) Аеропорт "Королева Алія" у Аммані (Йорданія);
9) Міжнародний аеропорт "Гуарарапіс" у Ресіфі (Бразилія);
10 Міжнародний аеропорт у Кіто (Еквадор).
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Натомість, у числі найгірших компанію "Борисполю" (135 позиція) склали такі летовища, як:
132) Аеропорт у Ейндховені (Нідерланди);
133) Міжнародний аеропорт "Бордо-Мериньяк" (Франція);
134) Аеропорт у Единбурзі (Шотландія)
136) Аеропорт у Манчестері (Велика Британія);
137) Аеропорт Стокгольм-Бромма (Швеція);
138) Міжнародний аеропорт "Орлі" у Парижі (Франція);
139) Аеропорт імені Сент-Екзюпері у Ліоні (Франція);
140) Аеропорт "Станстед" у Лондоні (Велика Британія)
141) Міжнародний аеропорт Кувейту у Фарванії.
До слова, як підкреслюється у матеріалі, більшість аеропортів, що перебувають на низьких позиціях у рейтингу, потрапили туди не через низьку якість наданих послуг, а через те, що ринок став більш конкурентним.
Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що неподалік Варшави планують збудувати один із найбільших аеропортів у Європі.