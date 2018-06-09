Український аеропорт став одним із найгірших у світі

Український "Бориспіль", що розташовується неподалік Києва, потрапив до десятки найгірших аеропортів світу, проте лідирує у цьому переліку Кувейтський міжнародний аеропорт. Найкращим вважається летовище "Хамад", що у катарській Досі.

Про це свідчать результати щорічного дослідження компанії AirHelp, передає Bloomberg.

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Загалом рейтинг базується на таких критеріях: своєчасна продуктивність, якість обслуговування та оцінка обробки скарг клієнтів.

Так, до десятки найкращих потрапили:

1) Міжнародний аеропорт "Хамад" у Досі (Катар);

2) Афінський міжнародний аеропорт (Греція);

3) Міжнародний аеропорт "Ханеда" у Токіо (Японія);

4) Аеропорт Кельн/Бонн (Німеччина);

5) Аеропорт "Чангі" у Сінгапурі;

6) Міжнародний аеропорт Чюбу в Наґої (Японія);

7) Міжнародний аеропорт "Віракопус" у Кампінасі (Бразилія);

8) Аеропорт "Королева Алія" у Аммані (Йорданія);

9) Міжнародний аеропорт "Гуарарапіс" у Ресіфі (Бразилія);

10 Міжнародний аеропорт у Кіто (Еквадор).

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Натомість, у числі найгірших компанію "Борисполю" (135 позиція) склали такі летовища, як:

132) Аеропорт у Ейндховені (Нідерланди);

133) Міжнародний аеропорт "Бордо-Мериньяк" (Франція);

134) Аеропорт у Единбурзі (Шотландія)

136) Аеропорт у Манчестері (Велика Британія);

137) Аеропорт Стокгольм-Бромма (Швеція);

138) Міжнародний аеропорт "Орлі" у Парижі (Франція);

139) Аеропорт імені Сент-Екзюпері у Ліоні (Франція);

140) Аеропорт "Станстед" у Лондоні (Велика Британія)

141) Міжнародний аеропорт Кувейту у Фарванії.

До слова, як підкреслюється у матеріалі, більшість аеропортів, що перебувають на низьких позиціях у рейтингу, потрапили туди не через низьку якість наданих послуг, а через те, що ринок став більш конкурентним.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що неподалік Варшави планують збудувати один із найбільших аеропортів у Європі.