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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КНДР

У Польщі побудують один з найбільших аеропортів у Європі

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Президент Польщі підписав указ про побудову одного з найбільших аеропортів у Європі
Президент Польщі підписав указ про побудову одного з найбільших аеропортів у Європі / life-in-travel.com.ua

Президент Польщі Анджей Дуда напередодні підписав закон про будівництво одного з найбільших аеропортів у Європі.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента Польщі.

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У повідомленні йдеться про чотири закони підписаних президентом 1 червня 2018 року. Серед них є закон про будівництво центрального комунікаційного порту.

Нове летовище планують розташувати в 40 кілометрах від Варшави. Аеропорт виконуватиме функції одного з найбільших транзитних вузлів у Європі. На першому етапі будівництва він буде обслуговувати приблизно 45 мільйонів пасажирів у рік, а загалом приблизно 100 мільйонів щорічно.

До 2019 року продовжаться підготовчі роботи. Загалом вони триватимуть вісім років і закінчаться в 2027 році.

Зазначається, що новий аеропорт повинен розвантажити варшавський аеропорт імені Шопена, який не може виконувати функції великого транзитного хаба. Причиною цього став постійний ріст пасажиропотоку в регіоні.

В 2017 році варшавським аеропортом скористалося більше 15,7 мільйона пасажирів, що на 22 відсотки більше, ніж у 2016 році.

Теги: Новини Польщі авіація
Джерело: 24 Канал
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