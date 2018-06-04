В Польше построят один из крупнейших аэропортов в Европе

Президент Польши Анджей Дуда накануне подписал закон о строительстве одного из крупнейших аэропортов в Европе.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Польши.

Читайте также: Сбор урожая клубники в Польше – под угрозой: не хватает украинских рук

В сообщении говорится о четырех законах, подписанных президентом 1 июня 2018 года. Среди них есть закон о строительстве центрального коммуникационного порта.

Новый аэропорт планируют расположить в 40 километрах от Варшавы. Аэропорт будет выполнять функции одного из крупнейших транзитных узлов в Европе. На первом этапе строительства он будет обслуживать около 45 миллионов пассажиров в год, а в общем примерно 100 миллионов ежегодно.

К 2019 году продолжатся подготовительные работы. В целом они продлятся восемь лет и закончится в 2027 году.

Отмечается, что новый аэропорт должен разгрузить варшавский аэропорт имени Шопена, который не может выполнять функции большого транзитного хаба. Причиной этого стал постоянный рост пассажиропотока в регионе.

В 2017 году варшавским аэропортом воспользовалось более 15,7 миллиона пассажиров, что на 22 процента больше, чем в 2016 году.