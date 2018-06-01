Сбор урожая клубники в Польше – под угрозой: не хватает украинских рук

Польские плантаторы жалуются на то, что в этом году много клубники останется в поле. Ее могут не успеть собрать. Причина этому – нехватка украинских работников.

Об этом пишет "Польское радио".

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Работники из Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не впускают в Польшу, поскольку, в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также, в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы,

– отмечает президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек.

Отмечается, что плантаторы обращаются к таможенным службам, чтобы они либеральнее относились к работникам из Украины. Они ожидают, что правительство изменит правила.