Збір врожаю полуниці в Польщі – під загрозою: не вистачає українських рук

Польські плантатори скаржаться на те, що цьогоріч багато полуниці залишиться в полі. Її можуть не встигнути зібрати. Причина цьому – нестача українських працівників.

Про це пише "Польське радіо".

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Працівники з України дуже довго чекають на візи, натомість на основі біометричних паспортів їх не впускають до Польщі, оскільки, в оцінці Митної служби, на основі цих паспортів можуть в’їджати лише туристи. Проте, згідно з законом, власники цих паспортів також, протягом трьох місяців, можуть пряцювати. Польській економіці це дуже допомогло би,

– зазначає президент Національної асоціації виробників овочів і фруктів Анджей Ґайовнічек.

Зазначається, що плантатори звертаються до митних служб, аби вони ліберальніше ставитися до працівників з України. Вони очікують, що уряд змінить правила.