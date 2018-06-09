Украинский аэропорт стал одним из худших в мире
Украинский "Борисполь", который располагается недалеко от Киева, попал в десятку худших аэропортов мира, однако лидирует в этом списке Кувейтский международный аэропорт. Лучшим считается аэропорт "Хамад", что в катарской Дохе.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования компании AirHelp, передает Bloomberg.
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В целом рейтинг базируется на следующих критериях: своевременная производительность, качество обслуживания и оценка обработки жалоб клиентов.
Так, в десятку наилучших попали:
1) Международный аэропорт "Хамад" в Дохе (Катар)
2) Афинский международный аэропорт (Греция)
3) Международный аэропорт "Ханэда" в Токио (Япония)
4) Аэропорт Кельн / Бонн (Германия);
5) Аэропорт "Чанги" в Сингапуре;
6) Международный аэропорт Чюбу в Нагоя (Япония)
7) Международный аэропорт "Виракопус" в Кампинасе (Бразилия)
8) Аэропорт "Королева Алия" в Аммане (Иордания)
9) Международный аэропорт "Гуарарапис" в Ресифе (Бразилия)
10 Международный аэропорт в Кито (Эквадор).
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Зато в числе худших компании "Борисполя" (135 позиция) составили такие аэропорта, как:
132) Аэропорт в Эйндховене (Нидерланды);
133) Международный аэропорт "Бордо-Мериньяк" (Франция);
134) Аэропорт в Эдинбурге (Шотландия)
136) Аэропорт в Манчестере (Великобритания)
137) аэропорт Стокгольм-Бромма (Швеция);
138) Международный аэропорт "Орли" в Париже (Франция);
139) Аэропорт имени Сент-Экзюпери в Лионе (Франция);
140) аэропорт "Станстед" в Лондоне (Великобритания)
141) Международный аэропорт Кувейта в Фарвании.
К слову, как подчеркивается в материале, большинство аэропортов, находящихся на низких позициях в рейтинге, попали туда не из-за низкого качества предоставляемых услуг, а потому, что рынок стал более конкурентным.
Напомним, ранее 24 канал сообщал, что недалеко от Варшавы планируют построить один из крупнейших аэропортов в Европе.