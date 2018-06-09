Украинский аэропорт стал одним из худших в мире

Украинский "Борисполь", который располагается недалеко от Киева, попал в десятку худших аэропортов мира, однако лидирует в этом списке Кувейтский международный аэропорт. Лучшим считается аэропорт "Хамад", что в катарской Дохе.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования компании AirHelp, передает Bloomberg.

Читайте также: Названа самая дешевая авиакомпания мира

В целом рейтинг базируется на следующих критериях: своевременная производительность, качество обслуживания и оценка обработки жалоб клиентов.

Так, в десятку наилучших попали:

1) Международный аэропорт "Хамад" в Дохе (Катар)

2) Афинский международный аэропорт (Греция)

3) Международный аэропорт "Ханэда" в Токио (Япония)

4) Аэропорт Кельн / Бонн (Германия);

5) Аэропорт "Чанги" в Сингапуре;

6) Международный аэропорт Чюбу в Нагоя (Япония)

7) Международный аэропорт "Виракопус" в Кампинасе (Бразилия)

8) Аэропорт "Королева Алия" в Аммане (Иордания)

9) Международный аэропорт "Гуарарапис" в Ресифе (Бразилия)

10 Международный аэропорт в Кито (Эквадор).

Читайте также: Международный аэропорт "Киев" в Жулянах хотят закрыть на реконструкцию

Зато в числе худших компании "Борисполя" (135 позиция) составили такие аэропорта, как:

132) Аэропорт в Эйндховене (Нидерланды);

133) Международный аэропорт "Бордо-Мериньяк" (Франция);

134) Аэропорт в Эдинбурге (Шотландия)

136) Аэропорт в Манчестере (Великобритания)

137) аэропорт Стокгольм-Бромма (Швеция);

138) Международный аэропорт "Орли" в Париже (Франция);

139) Аэропорт имени Сент-Экзюпери в Лионе (Франция);

140) аэропорт "Станстед" в Лондоне (Великобритания)

141) Международный аэропорт Кувейта в Фарвании.

К слову, как подчеркивается в материале, большинство аэропортов, находящихся на низких позициях в рейтинге, попали туда не из-за низкого качества предоставляемых услуг, а потому, что рынок стал более конкурентным.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что недалеко от Варшавы планируют построить один из крупнейших аэропортов в Европе.