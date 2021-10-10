Легковик на шаленій швидкості врізався у маршрутку: страшна аварія у Києві потрапила на відео

У Києві ввечері 9 жовтня містяни стали свідками, як легковий автомобіль в'їхав у маршрутку та перевернув її. У бусі їхали пасажири, та інформація про постраждалих наразі суперечлива.

Аварія сталася на Броварському проспекті. Попередньо, Volkswagen Passat на шаленій швидкості врізався у 332 маршрутку рейсу Київ – Бровари.

Цього ж дня Вантажівка врізалася в рейсовий автобус на Одещині: 2 пасажири загинули

Аварія на Броварському проспекту 9 жовтня: усі відомі подробиці

В аварію на Броварському проспекті у Києві ввечері 9 жовтня потрапила маршрутка за номером 332 рейсу Київ – Бровари. Утім, провини її водія у тому начебто й не було.

Річ у тім, що маршрутку догнав легковий автомобіль, який рухався дуже швидко, та врізався у неї ззаду.

Свідки кажуть, звук удару чутно було аж на метро Чернігівська.

Маршрутку протаранив Volkswagen Passat під час спробу перебудуватися на іншу смугу. Водія легковика госпіталізували з важкими травмами, вирізавши його з авто спецінструментом.

Відео моменту аварії опублікували у телеграм-каналі "Київ Оперативний".

А відео наслідків ДТП з'явилося у каналі "Kievmap"/

На місці аварії працюють рятувальники, медики та поліція: дивіться фото "Вартових Еспресо" та НПУ

спершу у ЗМІ писали про 2 загиблих (як-от у " dtp.kiev.ua "), та поліція цю інформацію не підтвердила. Як пише "Сьогодні", поки що там говорять про 7 постраждалих.

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