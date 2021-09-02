Літо встановило 14 температурних рекордів у Києві: коли було найтепліше

За даними від кліматологів літо в Києві було дуже спекотним. Воно посідає 2 місце після літа 2010 року. Середня температура цього року становила +22,3 градуси. Це перевищує норму на +1,9 градус.

Найспекотніше літо в Києві визначають з 1881 року. Більшість рекордів 2021 року зафіксували у червні.

До теми Майже 34 градуси: який серпневий день був найспекотніший у Києві

Найтепліший був липень

За літо встановили 14 температурних рекордів. Більшість з них, десять, зафіксували в червні.

У липні, за дослідженнями кліматологів, температура найчастіше перевищувала норму. Таким чином липень став найтеплішим серед трьох місяців літа за останні 140 років.

Найхолодніший день цього літа – 1 червня. Температура під ранок становила 7,4 градуса тепла. У цьому ж місяці було і найспекотніше. Рекордний день – 24 червня. Тоді температура після полудня піднялась до +35,5 градусів.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 77 % кліматичної норми. Воно ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.

Серпень 2021: підсумки

У серпні середня температура становила +21,1 градуса. Найспекотніше було 17 серпня – 33,4 градуса тепла. Дощів в останній місяць літа випало надмірно, а саме – 65 міліметрів на проспекті Науки. Це – 116% кліматичної норми.

Найголоднішим натомість було 27 серпня. Тоді зафіксували 13,6 градуса тепла.

30 серпня Київ накрила сильна злива. Негода значно повпливала на підсумки кліматологів.