Про підсумки погоди в серпні повідомили 1 вересня. Окрім температури повітря, проаналізували ще кількість опадів.
Актуально Київ заливатиме дощами: невтішний прогноз синоптиків
Дощів випало надмірно
За дослідженнями кліматологів, найтепліший день у місяці – 17 серпня. Після полудня температура там піднялась аж до +33,4 градуса тепла. Найхолодніше було 27 серпня. Температура повітря в цей день становила лише +13,6.
Середня температура за місяць – +21,1 градуса тепла, що перевищує норму на 0,7 градуса.
Щодо опадів у серпні, то дощу тут випало понад норму. На проспекті Науки, 37 зафіксували аж 65 міліметрів дощу. Це – 116% кліматичної норми.
Погода в Києві: останні новини
- У Києві 30 серпня була сильна злива. На Лівому березі "лив" дощ, а от на правому – була гроза із градом і блискавкою.
- У результаті негоди частково затопило станцію метро "Героїв Дніпра". Її тимчасово закрили.
- Також у Подільському районі через громовицю сталася пожежа. Блискавка влучила в дерево поруч з кафе.
- Багато дерев попадали на авто та маршрутки. На щастя, ніхто з людей не постраждав.