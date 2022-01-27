На Лівобережці у Києві невідомий розстріляв елітний Lexus: відео з місця події

Замах на вбивство стався ввечері 27 січня неподалік від станції метро "Лівобережна" у Києві. Невідомий кілька разів вистрелив в елітний позашляховик.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці події працюють патрульні поліцейські, криміналісти та слідчі, які документують всі обставини замаху на вбивство.

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За даними "Києва оперативного", Lexus, який обстріляв невідомий, належить приватному підприємцю та вихідцю з Азербайджану.

Машину обстріляли вже вдруге



Наслідки обстрілу машини / Фото Новини Live

Журналісти стверджують, що замах на вбивство бізнесмена вже відбувався 2 тижні тому.

Тоді зловмисники обстріляли автівку під час руху. Втім, кулі ні в кого не потрапили.

З кількох пострілів нападник пробив заднє крило машини. Одна з куль прошила весь салон наскрізь.

Правоохоронці підозрюють, що тоді зловмисник використав травматичну зброю посиленої дії.



На місці події працюють слідчі / Фото "Києва оперативного"

Цього разу, за ствердженнями очевидців, невідомий здійснив 4 постріли. Кулі потрапили у праву передню частину машини. Внаслідок інциденту елітний позашляховик зазнав досить серйозних ушкоджень – у нього розбиті фара, бічне пасажирське скло, колесо та двері.

Дивіться відео з місця замаху на вбивство у Києві: