Черговий доказ того, що приватні перевізники випускають на київські маршрути тотальний мотлох, з'явився у соцмережах. Жителі столиці зняли на відео салон маршрутки з вщент дірявим дахом.

Під час дощу вода проникала всередину досить потужним струмком, заливала сидіння та текла на голови людей. Водія транспортного засобу, пробоїна, судячи з усього, не дуже турбувала.

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За словами очевидців, йдеться про маршрутку №507, яка їде з залізничного вокзалу до вулиці Академіка Тронька.

Пасажири скаржаться на регулярні порушення

Інцидент, за попередніми даними, стався вдень 7 грудня. Судячи з відео, яке зняли пасажири маршрутки, через дірявий дах людей всередині почало буквально заливати холодною водою.

За лічені хвилини сидіння у лівій частині салону стали мокрими, як і підлога мікроавтобуса.

Пасажирам довелося стояти, аби не намокнути.

Судячи з відкритих даних, маршрут №507 обслуговує компанія "Бальзат". У коментарях мешканці столиці кажуть, що замість справних мікроавтобусів дорогами їздить мотлох. Крім того, водії постійно набивають у салон величезну кількість людей та не дотримуються графіку перевезень, аби отримати більше грошей від пасажиропотоку.

Дивіться відео потопу в київській маршрутці:

Постійні проблеми з маршрутками

Несправності київських маршруток – звичайна справа. Приватні перевезники випускають на дороги технічно несправні транспортні засоби, через що у них відпадають колеса, або можуть на ходу відкріпитися напіввісь. Крім того, дуже часто водії маршруток порушують правила дорожнього руху, їздять зустрічкою та тротуаром.