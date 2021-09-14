З Лук'янівського СІЗО можуть створити готель, – Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська, який піклується умовами утримання в'язнів та заарештованих, розповів про майбутнє Лук'янівського слідчого ізолятору та будівництво нового СІЗО під Києвом.

В інтерв'ю очільник Мін'юсту зазначив, що наразі посадовці розробляють проєктно-кошторисні документи для будівництва слідчих ізоляторів на Київщині. За словами Малюськи, вже у цьому році мають початися будівельні роботи.

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При цьому саме Лук'янівське СІЗО незабаром все ж збираються продати. Але лише частково.

Готель поруч з ізолятором

За словами міністра, ситуація з продажем легендарного київського ізолятора є складною, оскільки наразі у ньому утримують понад 2 тисячі осіб.

Будувати на заміну на Бориспільській трасі збираються лише СІЗО на 1 тисячу місць.

То ж, половина заарештованих залишиться у Лук'янівці на щонайменше 5 – 6 років.

Малюська також зазначив, що у разі переїзду ізолятору, міністерство заморозить та змінить призначення частини СІЗО. Закриють найстаріший корпус "Катька", якому виповнилося 200 років.

Натомість у будівлях, які звільняться від фігурантів кримінальних справ можуть зробити готель. Від ідеї створити в історичній будівлі музей чиновники нібито відмовилися, оскільки для такого закладу будівля дуже дорога.