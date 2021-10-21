На Лук'янівці авто Getmancar влетіло у вантажівку: водій загинув миттєво

На вулиці Юрія Іллєнка поблизу станції метро "Лук'янівська" сталася смертельна аварія з орендованим авто сервісу Getmancar та вантажівкою. Вони зіштовхнулися вранці 21 жовтня.

Жертвою трощі став водій легковика 1985 року народження. Крім того, серйозно постраждала його 21-річна пасажирка – дівчину негайно госпіталізували.

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Влетів на повному ходу

Водій орендованого Hyundai їхав на великій швидкості і зрештою врізався у вантажівку Mercedes. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Туди прибули слідчі та поліція.

Правоохоронці розповіли, що Hyundai рухався вулицею Іллєнка в напрямку вулиці Герцена. Що ж до водія вантажівки Mercedes, то він якраз виконував маневр правого повороту і здійснював заїзд до прибудинкової території.



Водій легковика загинув на місці, а його пасажирку госпіталізували / Фото поліції Києва



На місце трощі прибули слідчі / Фото поліції Києва

Аварія паралізувала рух

За даними телеграм-каналу dtp.kiev.ua, через аварію на вулиці Юрія Іллєнка утворився великий затор. На фото видно, що по дорозі розкидані уламки розтрощеної автівки. Тіло загиблого лежить на асфальті.

Аварію розслідуватимуть

Смертельну аварію правоохоронці розслідуватимуть за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Трагедія на Повітрофлотському

Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 жовтня на Повітрофлотському проспекті. Там не розминулися Hyundai Elantra та Skoda Fabia. В результаті під колесами загинула жінка-пішохід.

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