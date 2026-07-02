Під час обстрілу Києва постраждали медики на станції швидкої
Чергової комбінованої атаки на Київ завдає російська армія. Ворожі цілі пошкодили підстанцію швидкої допомоги та поранили медиків.
Окрім медичного закладу, руйнувань зазнали житлові будинки та готель у центрі міста, про що повідомляв міський голова Віталій Кличко. 24 Канал розповідає, яка є інформація на цей момент.
Дивіться також Ворог запустив на Україну ракети й "Шахеди", тривога у Києві: де зараз загроза атаки
Що відомо про постраждалих під час масованої атаки на Київ 2 липня?
У ніч на 2 липня столиця України переживає масований комбінований обстріл Росії. Ворог застосував ракети різного штибу та безпілотники.
Вже відомо, що під час одного з ударів ворожі цілі понівечили будівлю, в якій розташована підстанція швидкої допомоги у Шевченківському районі Києва. При цьому поранень зазнали 5 людей.
Наразі відомо про пʼятьох постраждалих – медиків та водіїв підстанції. Один із них, парамедик, – у вкрай важкому стані,
– повідомив мер Віталій Кличко.
Які ще об'єкти опинилися під ударом під час нічної атаки?
Ця ніч стала справжнім випробуванням для Києва – вибухи лунали у кількох районах. Ворог атакував місто хвилями БпЛА, балістикою та крилатими ракетами.
- Окрім медичної підстанції, у Шевченківському районі спалахнув готель та постраждав житловий будинок.
- У Голосіївському районі палали дахи багатоповерхівок.
- У Деснянському рятувальники визволяли заблокованих мешканців із частково зруйнованого дев'ятиповерхового будинку.
На момент публікації атака на Київ триває. Містянам та гостям столиці слід подбати про безпеку та перебувати у захищених місцях.