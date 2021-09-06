Масове отруєння школярів у гімназії Києва: у КМДА кажуть про контроль над ситуацією

Понад 170 дітей інфікувалися на норовірус, який є збудником кишкових розладів. Крім того, ця інфекція може передаватися повітряно-крапельним шляхом.

Як зазначив заступник мера Києва, оскільки цей тип кишкової інфекції має дуже багато варіантів передачі, на вихідних спеціалістам довелося проводити купу додаткових обстежень та протиепідемічних заходів.

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На карантин гімназію так і не зачинили.

Причина розповсюдження норовірусу досі невідома

За словами Мондриївського, керівництво гімназії вирішило перевести деякі класи у змішаний режим навчання.

Крім того, спеціалісти обробили всі приміщення школи, аби ситуація не набрала ще більш масового характеру.

Працівники Держпродспоживслужби досі проводять аналізи зразків води, готової їжі та продуктів, які були відібрані під час проведення контролю.



Ми маємо остаточно визначити причину розповсюдження норовірусу. Наразі колектив школи робить усе необхідне, аби убезпечити й інших дітей. Хочу завернуться до батьків. За виникнення будь-яких підозрілих симптомів краще зайвий раз звернутися до лікаря, аніж наражати на небезпеку дітей,

– підкреслив Мондриївський.

Повний текст публікації заступника мера Києва Валентина Мондриївського:

Ситуація в Гімназії №19 під контролем!

Минулого тижня зафіксовані звернення батьків щодо ознак отруєння дітей у школі. У однієї з учениць справді діагностували норовірус, про що є відповідне висновок лікаря. Цей тип кишкової інфекції швидко розвивається та може передаватися повітряно-крапельним шляхом, через воду, їжу чи брудні руки.

За вихідні в закладі додатково обробили усі приміщення, посилили протиепідемічні заходи та провели опитування батьків про стан здоров'я дітей. А для того, щоб ситуація не набрала ще масовішого характеру, за рішенням керівництва гімназії, окремі класи тимчасово перевели у змішаний режим навчання.

Поки що триває експертиза: зразки води, готової їжі та продуктів відібрані Держспоживслужбою. Ми маємо остаточно визначити причину розповсюдження норовірусу. Наразі колектив школи робить усе необхідне, аби убезпечити й інших дітей.

Хочу завернуться до батьків. За виникнення будь-яких підозрілих симптомів краще зайвий раз звернутися до лікаря, аніж наражати на небезпеку дітей. Враховуючи виклики сьогодення, ми усі маємо вдвічі більше уваги звертати на самопочуття кожного із нас.