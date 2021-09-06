Уперше про отруєння дітей розповіли 4 вересня. Тоді занедужало приблизно 50 дітей. 6 вересня розповіли про масове зараження інших школярів.

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Кишкова інфекція

Дітям стало зле після занять у гімназії. Додому їх везли з температурою і нудотою. Пізніше вони почали блювати і страждали на діарею. В однієї з пацієнтів лікарі виявили норовірус – збудник кишкової інфекції.

Зверніть увагу! Норовіруси – збудники гострих кишкових інфекцій в усьому світі. Найчастіше вони живуть у морепродуктах та свіжих продуктах, які термічно не обробляють. Вірус швидко розвивається та передається повітряно-крапельним шляхом, також – через воду, їду та немиті руки. Серед перших симптомів – нудота, блювання, спазми в животі.

Керівництво мовчить

Інші школярі поки не здавали аналізи на цей вірус. Загалом захворіли щонайменше 170 дітей. Вони вчаться у різних класах, з 2 по 5. Разом з ними інфікувались також батьки.

Гімназія поки що не коментує отруєння. Зразки їжі та напоїв Держпродспоживслужба вже зібрала. Результати мають надійти за кілька днів.

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