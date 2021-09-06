Впервые об отравлении детей рассказали 4 сентября. Тогда заболело примерно 50 детей. 6 сентября рассказали о массовом заражении других школьников.

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Кишечная инфекция

Детям стало плохо после занятий в гимназии. Домой их везли с температурой и тошнотой. Позже они начали блевать и страдали диареей. У одной из пациентов врачи обнаружили норовирус – возбудитель кишечной инфекции.

Обратите внимание! Норовирусы – возбудители острых кишечных инфекций во всем мире. Чаще всего они живут в морепродуктах и свежих продуктах, которые термически не обрабатывают. Вирус быстро развивается и передается воздушно-капельным путем, также через воду, еду и немытые руки. Среди первых симптомов – тошнота, рвота, спазмы в животе.

Руководство молчит

Другие школьники пока не сдавали анализы на этот вирус. Всего заболели по меньшей мере 170 детей. Они учатся в разных классах, с 2 по 5. Вместе с ними заразились также родители.

Гимназия пока не комментирует отравление. Образцы еды и напитков Госпродпотребслужба уже собрала. Результаты должны поступить за несколько дней.

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