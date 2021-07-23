Діти віком від 7 до 13 років отруїлись в одному з комплексів у селі Яблуниця Поляницької ОТГ. Хворих доставили до лікарень Яремче та Надвірної.

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У таборі перебували понад 240 дітей

Поліція з'ясувала, що загалом у таборі відпочивали 243 дитини – віком від 6 до 16 років. Усі вони приїхали 17 липня. Також у комплексі перебували 22 батьків та 11 тренерів. Провести канікули у Карпатах приїхали школярі з Харківщини, Чернігівської, Сумської, Вінницької та Київської областей.

Зазначимо, що справу розслідують за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам. Якщо винних знайдуть і доведуть це у суді, то їм може загрожувати навіть позбавлення волі від 5 до 8 років. Читайте також Чоловік на Полтавщині купив булочку з хробаками: місцева влада відреагувала

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