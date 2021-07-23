Діти віком від 7 до 13 років отруїлись в одному з комплексів у селі Яблуниця Поляницької ОТГ. Хворих доставили до лікарень Яремче та Надвірної.
До теми Приїхали на спортивні збори: на Івано-Франківщині отруїлось 16 дітей
У таборі перебували понад 240 дітей
Поліція з'ясувала, що загалом у таборі відпочивали 243 дитини – віком від 6 до 16 років. Усі вони приїхали 17 липня. Також у комплексі перебували 22 батьків та 11 тренерів. Провести канікули у Карпатах приїхали школярі з Харківщини, Чернігівської, Сумської, Вінницької та Київської областей.
Коротко про останні масові отруєння в Україні
- На початку липня на Вінниччині після випускного занедужали 17 людей.
- У Глобиному на м'ясокомбінаті отруїлись невідомою речовиною 14 робітників.
- 14 липня в одному з ресторанів на Львівщині отруїлись 24 людини. Усі вони їли 3 спільні страви. У хворих діагностували сальмонельоз.