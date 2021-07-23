За інформацією влади всі діти жили у готелі "Таємниці Карпат". Наразі всі вони перебувають в лікарні.
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На Івано-Франківщині дітей госпіталізували через отруєння
9 дітей з отруєнням 22 липня доправили до лікарні в Яремчі, ще 8 – 23 липня до Надвірнянської дитячої лікарні. Усім поставили один діагноз – гострий гастроентероколіт.
Всього до медичних закладів госпіталізовано 17 осіб з них 16 дітей, які відпочивали в готелі "Таємниці Карпат" в селі Яблуниця Поляницької ТГ Надвірнянського району,
– розповіли у відомстві.
Попередньо відомо, що стан осіб – середньої важкості. Наразі обставини отруєння уточнюють. На об'єкті виникнення спалаху проводять заходи з епідрозслідування.
Видання "Суспільне" повідомило, що діти та один дорослий приїхали на спортивні збори.
Також відомо, що:
- всього у комплекс приїхали 243 дитини віком від 6 до 16 років, а також 22 батьків та 11 тренерів з Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької і Київської областей;
- за словами тренера Володимира Багнета, який привіз групу дітей на збори, вони поселились 17 липня. Він назвав ситуацію важкою.
Тут у нас масове отруєння. Ми не знаємо від чого. Швидкі просто "літають". Тільки от зараз швидка забирає 5 дітей. Керівник закладу взагалі кудись втік. Батьки дітей приїжджають за можливості,
– розповів тренер.
Він також додав, що "персонал почав сміятися над батьками, в яких захворіли діти і їх забрала швидка. В батьків здали нерви, вони підбігли до них, питають: "Чому ви посміхаєтеся?" Ну і почалася бійка".
У поліції з'ясовують причини нездужання людей
Прикарпатські поліцейські 22 липня повідомили, що розпочали кримінальне провадження та встановлюють причини і обставини захворювання уже 9 людей, які поступили до медзакладу із табору.
Також поліція внесла справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. На території комплексу також проводили перевірку фахівці ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.
Останні отруєння в Україні: що відомо
- У Харкові 13 липня померло немовля. Підозрюють, що воно отримало отруєння дитячою сумішшю. Малюку було всього 3 місяці. Дитина навіть не була зареєстрована, а мати під час вагітності не стояла на обліку.
- Перед тим у Харкові отруєння отримали люди в ресторані "Якіторія". Заклад заплатив за лікування всіх людей, які там отруїлися. Загальна сума витрат мережі сягає 200 тисяч.
- На Львівщині також у ресторані 4 липня отруїлись 24 людини. Всі вони їли 3 спільні страви.