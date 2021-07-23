За інформацією влади всі діти жили у готелі "Таємниці Карпат". Наразі всі вони перебувають в лікарні.

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На Івано-Франківщині дітей госпіталізували через отруєння

9 дітей з отруєнням 22 липня доправили до лікарні в Яремчі, ще 8 – 23 липня до Надвірнянської дитячої лікарні. Усім поставили один діагноз – гострий гастроентероколіт.

Всього до медичних закладів госпіталізовано 17 осіб з них 16 дітей, які відпочивали в готелі "Таємниці Карпат" в селі Яблуниця Поляницької ТГ Надвірнянського району,

– розповіли у відомстві.

Попередньо відомо, що стан осіб – середньої важкості. Наразі обставини отруєння уточнюють. На об'єкті виникнення спалаху проводять заходи з епідрозслідування.

Видання "Суспільне" повідомило, що діти та один дорослий приїхали на спортивні збори.

Також відомо, що:

всього у комплекс приїхали 243 дитини віком від 6 до 16 років, а також 22 батьків та 11 тренерів з Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької і Київської областей;

за словами тренера Володимира Багнета, який привіз групу дітей на збори, вони поселились 17 липня. Він назвав ситуацію важкою.

Тут у нас масове отруєння. Ми не знаємо від чого. Швидкі просто "літають". Тільки от зараз швидка забирає 5 дітей. Керівник закладу взагалі кудись втік. Батьки дітей приїжджають за можливості,

– розповів тренер.

Він також додав, що "персонал почав сміятися над батьками, в яких захворіли діти і їх забрала швидка. В батьків здали нерви, вони підбігли до них, питають: "Чому ви посміхаєтеся?" Ну і почалася бійка".

У поліції з'ясовують причини нездужання людей

Прикарпатські поліцейські 22 липня повідомили, що розпочали кримінальне провадження та встановлюють причини і обставини захворювання уже 9 людей, які поступили до медзакладу із табору.

Також поліція внесла справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. На території комплексу також проводили перевірку фахівці ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

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