Інцидент трапився 18 липня. Чоловік хотів перекусити у Пирятині, що на Полтавщині.
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Чоловік у Пирятин придбав булочку з хробаками
Олег Білоус розповів, що купив булочку з кавою в так званому "Пірятинському кафе". Це трапилось під час дороги з Сум в Бориспіль. Пригадав, що дружина його відмовляла від такої покупки. Однак він сподівався, що його "обійде ця напасть".
Але не тут було… Повна булка чер'яків-опаришів. Подивіться фото – це не просто не свіжа, це "ма*ь їх"… Скільки ж треба тримати сосиску на сонці, щоб там виросли такі черви?
– написав Олег Білоус.
Він також застеріг людей не їсти у тому закладі та опублікував фото.
Чоловік розповів про неприємний інцидент у Пирятині / Фото з фейсбуку Олега Білоуса
Заклад вже закрили
На інцидент відреагувала Пирятинська міська рада. 19 липня заступник міського голови Михайло Мельниченко провів нараду з представниками Держпродспоживслужби, поліції та фахівцями міської ради стосовно ситуації, яка виникла в торговому павільйоні на автостанції.
Павільйон на автостанції, де продали зіпсований продукт, призупинив діяльність,
– заявила влада.
Начальник Пирятинського районного управління Держпроспоживслужби Юрій Шніт, заявив, що:
- роботу закладу призупинили;
- продукцію вилучили як не придатну для реалізації;
- продукцію утилізували згідно з правилами;
- у приміщенні проводяться заходи очищення.
У Держпродспоживслужбі заявили, що взяли на себе контроль заходів дезінсекції. Також податкова служба з'ясовує приналежність суб'єктів господарювання.
Останні отруєння в Україні: коротко
- 13 липня у Харкові померло немовля. Підозрюють, що воно отримало отруєння дитячою сумішшю. Малюку було всього 3 місяці. Дитина навіть не була зареєстрована, а мати під час вагітності не стояла на обліку.
- Перед тим у Харкові у закладі отруєння отримали люди в ресторані "Якіторія". Заклад заплатив за лікування всіх людей, які там отруїлися. Загальна сума витрат мережі сягає 200 тисяч.
- 4 липня на Львівщині також у ресторані отруїлись 24 людини. Всі вони їли 3 спільні страви.