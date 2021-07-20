Інцидент трапився 18 липня. Чоловік хотів перекусити у Пирятині, що на Полтавщині.

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Чоловік у Пирятин придбав булочку з хробаками

Олег Білоус розповів, що купив булочку з кавою в так званому "Пірятинському кафе". Це трапилось під час дороги з Сум в Бориспіль. Пригадав, що дружина його відмовляла від такої покупки. Однак він сподівався, що його "обійде ця напасть".

Але не тут було… Повна булка чер'яків-опаришів. Подивіться фото – це не просто не свіжа, це "ма*ь їх"… Скільки ж треба тримати сосиску на сонці, щоб там виросли такі черви?

– написав Олег Білоус.

Він також застеріг людей не їсти у тому закладі та опублікував фото.

Чоловік розповів про неприємний інцидент у Пирятині / Фото з фейсбуку Олега Білоуса

Заклад вже закрили

На інцидент відреагувала Пирятинська міська рада. 19 липня заступник міського голови Михайло Мельниченко провів нараду з представниками Держпродспоживслужби, поліції та фахівцями міської ради стосовно ситуації, яка виникла в торговому павільйоні на автостанції.

Павільйон на автостанції, де продали зіпсований продукт, призупинив діяльність,

– заявила влада.

Начальник Пирятинського районного управління Держпроспоживслужби Юрій Шніт, заявив, що:

роботу закладу призупинили;

продукцію вилучили як не придатну для реалізації;

продукцію утилізували згідно з правилами;

у приміщенні проводяться заходи очищення.

У Держпродспоживслужбі заявили, що взяли на себе контроль заходів дезінсекції. Також податкова служба з'ясовує приналежність суб'єктів господарювання.

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