Инцидент произошел 18 июля. Мужчина хотел перекусить в Пирятине, что на Полтавщине.
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Мужчина в Пирятине приобрел булочку с червями
Олег Билоус рассказал, что купил булочку с кофе в так называемом "Пирятинском кафе". Это случилось во время дороги из Сум в Борисполь. Вспомнил, что жена его отговаривала от такой покупки. Однако он надеялся, что его "обойдет эта напасть".
Но не тут-то было... полная булка червяков – опарышей. Посмотрите фото – это не просто не свежая, это "ма*ь их"... Сколько же надо держать сосиску на солнце, чтобы там выросли такие черви?
– написал Олег Билоус.
Он также предостерег людей не есть в том заведении и опубликовал фото.
Мужчина рассказал о неприятном инциденте в Пирятине / Фото из фейсбука Олега Билоуса
Заведение уже закрыли
На инцидент отреагировал Пирятинский городской совет. 19 июля заместитель городского головы Михаил Мельниченко провел совещание с представителями Госпродпотребслужби, полиции и специалистами городского совета относительно ситуации, которая возникла в торговом павильоне на автостанции.
Павильон на автостанции, где продали испорченный продукт, приостановил деятельность,
– заявили власти.
Начальник Пирятинского районного управления Госпропотребслужбы Юрий Шнит, заявил, что:
- работу заведения приостановили;
- продукцию изъяли как не пригодную для реализации;
- продукцию утилизировали согласно правилам;
- в помещении проводятся мероприятия очистки.
В Госпродпотребслужбе заявили, что взяли на себя контроль мер дезинсекции. Также Налоговая служба выясняет принадлежность субъектов хозяйствования.
Последние отравления в Украине: коротко
- 13 июля в Харькове умер младенец. Подозревают, что он получил отравление детской смесью. Малышу было всего 3 месяца. Ребенок даже не был зарегистрирован, а мать во время беременности не стояла на учете.
- Перед тем в Харькове в заведении отравление получили люди в ресторане "Якитория". Заведение заплатило за лечение всех посетителей, которые там отравились. Общая сумма расходов сети достигает 200 тысяч.
- 4 июля на Львовщине также в ресторане отравились 24 человека. Все они ели 3 общих блюда.