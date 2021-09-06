Как отметил заместитель мэра Киева, поскольку этот тип кишечной инфекции имеет очень много вариантов передачи, на выходных специалистам пришлось проводить много дополнительных обследований и противоэпидемических мероприятий.

Смотрите также В гимназии Киева отравились почти 200 детей

На карантин гимназию так и не закрыли.

Причина распространения норовируса до сих пор неизвестна

По словам Мондриевского, руководство гимназии решило перевести некоторые классы в смешанный режим обучения.

Кроме того, специалисты обработали все помещения школы, чтобы ситуация не набрала еще более массового характера.

Работники Госпродпотребслужбы до сих пор проводят анализы образцов воды, готовой пищи и продуктов, которые были отобраны во время проведения контроля.

Мы должны окончательно определить причину распространения норовируса. Сейчас коллектив школы делает все необходимое, чтобы обезопасить и других детей. Хочу обратиться к родителям. При возникновении любых подозрительных симптомов лучше лишний раз обратиться к врачу, чем подвергать опасности детей,

– подчеркнул Мондриевский.

Полный текст публикации заместителя мэра Киева Валентина Мондриевского:

Ситуация в гимназии № 19 под контролем!

На прошлой неделе зафиксированы обращения родителей о признаках отравления детей в школе. У одной из учениц действительно диагностировали норовирус, о чем есть соответствующее заключение врача. Этот тип кишечной инфекции быстро развивается и может передаваться воздушно-капельным путем, через воду, пищу или грязные руки.

За выходные в заведении дополнительно обработали все помещения, усилили противоэпидемические мероприятия и провели опрос родителей о состоянии здоровья детей. А для того, чтобы ситуация не набрала еще более массового характера, по решению руководства гимназии, отдельные классы временно перевели в смешанный режим обучения.

Пока продолжается экспертиза: образцы воды, готовой пищи и продуктов отобраны Госпродпотребслужбой. Мы должны окончательно определить причину распространения норовируса. Сейчас коллектив школы делает все необходимое, чтобы обезопасить и других детей.

Хочу обратиться к родителям. При возникновении любых подозрительных симптомов лучше лишний раз обратиться к врачу, чем подвергать опасности детей. Учитывая вызовы сегодняшнего дня, мы все должны вдвое больше внимания обращать на самочувствие каждого из нас.