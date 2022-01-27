Майстерка з манікюру на Київщині наростила клієнтці майже 10 метрів накладних нігтів

Мешканка Броварів Київської області провела нетрадиційний сеанс манікюру та встановила рекорд України. Жінка наростила клієнтці нігті загальною довжиною майже 2 метри.

Рекорд майстрині зафіксували належним чином, а незабаром вона планує подавати заявку на встановлення світового. Втім, де-факто, жінка вже його побила.

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За словами мешканки Броварів Вікторії Бондаренко, чинний світовий рекорд належить чоловікові, який зробив штучні нігті довжиною 121 сантиметр.

Використала понад 12 тисяч стразів і пів кіло гелю



Загальна довжина ногтей на руці – майже 10 метрів / Скриншот з відео ТСН

Майстриня, яка працює у нейл-індустрії 18 років, побачила, як деякі її колеги нарощували ніготь у 1,5 метри.

Жінка поцікавилася, яким є світовий рекорд, та встановила, що його довгий час ніхто не оновлював.

Спеціалістка запропонувала клієнтці взяти участь у надвичайному сеансі.

За 3 години майстриня використала 995 сантиметрів накладних нігтів та закріпила їх на правій руці дівчини.

Манікюр представниця б'юті-індустрії прикрасила 12,5 тисячами стразів. Крім того, їй знадобилося пів кіло гелю.



Мешканка Броварів спробувала навіть чистити картоплю з довжелезними нігтями / Скриншот з відео ТСН

Спостерігали за сеансом члени родини Бондаренко, а також її земляк-рекордсмен Василь Закревський. Він є незрячим чоловіком, який 26 годин поспіль проводив сеанс масажу.

Після фіксації рекорду майстриня зняла нігті з рук моделі та закріпила їх на спеціальний браслет. Рахували рекордну позначку за принципом загальної довжини нігтів.