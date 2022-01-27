Рекорд мастера зафиксировали должным образом, а вскоре она планирует подавать заявку на установку мирового. Впрочем, де-факто, женщина уже его побила.
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По словам жительницы Броваров Виктории Бондаренко, действующий мировой рекорд принадлежит мужчине, который сделал искусственные ногти длиной 121 сантиметр.
Использовала более 12 тысяч стразов и полкило геля
Общая длина ногтей на руке – почти 10 метров / Скриншот с видео ТСН
- Мастер, которая работает в нейл-индустрии 18 лет, увидела, как некоторые ее коллеги наращивали ноготь в 1,5 метра.
- Женщина поинтересовалась, каков мировой рекорд, и установила, что его долгое время никто не обновлял.
- Специалист предложила клиентке принять участие в необычайном сеансе.
- За 3 часа мастерица использовала 995 сантиметров накладных ногтей и закрепила их на правой руке девушки.
- Маникюр представительница бьюти-индустрии украсила 12,5 тысячами стразов. Кроме того, ей понадобилось полкило геля.
Жительница Броваров попыталась даже чистить картошку с длиннющими ногтями / Скриншот с видео ТСН
Наблюдали за сеансом члены семьи Бондаренко, а также ее земляк-рекордсмен Василий Закревский. Он является незрячим мужчиной, который 26 часов подряд проводил сеанс массажа.
После фиксации рекорда, мастер сняла ногти с рук модели и закрепила их на специальный браслет. Считали рекордную отметку по принципу общей длины ногтей.