Мета не закрити школи, а виробити колективний імунітет, – глава КОДА про обмеження в Києві

Україна переходить у жовту зону. На Київщині трохи понад половина шкіл планують продовжити навчальний рік. Водночас понад 40% – закриють.

У школах ситуація непогана, більша частина проблем – з дитячими садочками. Бо там нижчий відсоток вакцинованих працівників. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

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Володін: Порятунок – у вакцині

За його словами, питання полягає у стимуляції освітян. Адже вони спілкуються і мають багато контактів.

Мета запроваджених заходів – це не закрити школи, освітні заклади, а виробити колективний імунітет,

– наголосив Володін.

Він зауважив, що освітяни – це найвразливіша група. Схожа ситуація і з медиками. Водночас в області – вже 86% вакцинованих лікарів.

Від завтра, 23 вересня, зможуть працювати ті навчальні заклади, у яких понад 80% персоналу щеплені від коронавірусу.

"Питання в тому, щоб виробився колективний імунітет, щоб меншою була захворюваність", – сказав голова КОДА.

Різниця, як сказав Володін, між ситуацією 2020 року, коли вводили локдаун і 2021 роком в тому, що зараз можна врятуватися. "Цей порятунок є у вакцині", – сказав очільник облдержадміністрації.

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