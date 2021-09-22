У школах ситуація непогана, більша частина проблем – з дитячими садочками. Бо там нижчий відсоток вакцинованих працівників. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.
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Володін: Порятунок – у вакцині
За його словами, питання полягає у стимуляції освітян. Адже вони спілкуються і мають багато контактів.
Мета запроваджених заходів – це не закрити школи, освітні заклади, а виробити колективний імунітет,
– наголосив Володін.
Він зауважив, що освітяни – це найвразливіша група. Схожа ситуація і з медиками. Водночас в області – вже 86% вакцинованих лікарів.
"Питання в тому, щоб виробився колективний імунітет, щоб меншою була захворюваність", – сказав голова КОДА.
Різниця, як сказав Володін, між ситуацією 2020 року, коли вводили локдаун і 2021 роком в тому, що зараз можна врятуватися. "Цей порятунок є у вакцині", – сказав очільник облдержадміністрації.
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Ситуація з коронавірусом в Україні: що відомо
- Від 23 вересня вся Україна переходить у жовту зону. Таке рішення ухвалила відповідна комісія.
- Причина цьому – ріст захворюваності на COVID-19. За тиждень – кількість заражених на коронавірус збільшилась майже на 70%, а госпіталізацій – на 51%.
- Наразі уряд продовжив адаптивний карантин щонайменше до кінця 2021 року.
- За 23 вересня – понад 6 тисяч нових випадків захворювання.
- За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, локдаун – невідворотний. Україні загрожує до 20 тисяч випадків COVID-19 на добу.