У метро Києва натякнули, що 20 гривень за поїздку – скромна ціна
Джерело:Mintrans
Разова вартість поїздки у Київському метрополітені має коштувати щонайменше 22 гривні, а не 20, як це планується.
Адміністрація столичної підземки уточнила, що економічно обґрунтованою вважає вартість квитка у 21,96 гривень Однак навіть вона не дозволить підприємству заробляти.
До теми Подорожчання проїзду в Києві: КМДА оприлюднила розцінки на проїзні та е-квитки
Скаржаться на збитки та вихід в "мінус"
У Київському метрополітені запевнили, що за 9 місяців 2021 року проміжна фінансова звітність показала невтішну картину. Так, збитки досягли 1,7 мільярда гривень, доходи – 2,5 мільярда гривень, а витрати – аж 4,2 мільярда гривень.
За пасажирів доплачує місто
У Київраді запланували виплатити Київпастрансу та Київському метрополітену 500 мільйонів гривень дотації з міського бюджету. Цим коштом хочуть покрити "діру", яка утворилася через нібито занижені тарифи перевезення пасажирів.
Коли чекати подорожчання
- У середині листопада громадськість збурила новина про те, що невдовзі проїзд у комунальному громадському транспорті становитиме 20 гривень.
- Спершу планувалося, що нові тарифи набудуть чинності вже з 1 січня 2022 року. Втім згодом мер Києва Віталій Кличко запевнив, що питання не розглядатимуть до кінця опалювального сезону.
- Крім того, він наголосив, що для киян вартість проїзду зросте до 12 гривень, а для жителів області – до 14 гривень. Що ж до гостей міста, то лише вони будуть змушені платити за разову поїздку по 20 гривень.