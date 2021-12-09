У метро Києва натякнули, що 20 гривень за поїздку – скромна ціна

Разова вартість поїздки у Київському метрополітені має коштувати щонайменше 22 гривні, а не 20, як це планується.

Адміністрація столичної підземки уточнила, що економічно обґрунтованою вважає вартість квитка у 21,96 гривень Однак навіть вона не дозволить підприємству заробляти.

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Скаржаться на збитки та вихід в "мінус"

У Київському метрополітені запевнили, що за 9 місяців 2021 року проміжна фінансова звітність показала невтішну картину. Так, збитки досягли 1,7 мільярда гривень, доходи – 2,5 мільярда гривень, а витрати – аж 4,2 мільярда гривень.

За пасажирів доплачує місто

У Київраді запланували виплатити Київпастрансу та Київському метрополітену 500 мільйонів гривень дотації з міського бюджету. Цим коштом хочуть покрити "діру", яка утворилася через нібито занижені тарифи перевезення пасажирів.

Коли чекати подорожчання