Таку заяву зробив міський голова Києва Віталій Кличко. При цьому, він пояснив, що відбулося значне зростання цін на енергоносії, а саме це і є головною складовою вартості тарифу.

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Кличко зазначив, що "Київський метрополітен" та "Київпастранс" поскаржилися на те, що тарифи на перевезення у громадському транспорті давно не відповідають собівартості. Тож перший заступник голови КМДА ініціював публічні обговорення щодо нових цін на проїзд.

Водночас політик звернув увагу на те, що міська влада компенсувала зі столичного бюджету понад 2 мільярда гривень, аби підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду для киян. "Уряд обіцяв компенсувати ці витрати, але на сьогодні не виконує умов меморандуму", – обурився мер.

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