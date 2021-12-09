Администрация столичной подземки уточнила, что считает экономически обоснованной стоимость билета в 21,96 гривен. Однако даже она не позволит предприятию зарабатывать.

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Жалуются на убытки и выход в "минус"

В Киевском метрополитене заверили, что за 9 месяцев 2021 года промежуточная финансовая отчетность показала неутешительную картину. Так, убытки достигли 1,7 миллиарда гривен, доходы – 2,5 миллиарда гривен, а расходы – аж 4,2 миллиарда гривен.

За пассажиров доплачивает город

В Киевсовете запланировали выплатить Киевпасстрансу и Киевскому метрополитену 500 миллионов гривен дотации из городского бюджета. За эти средства хотят покрыть "дыру", которая образовалась из-за якобы заниженных тарифов перевозки пассажиров.

Когда ждать подорожания