У київському метро людина потрапила під потяг: у підземці стався колапс

Надзвичайний інцидент стався ввечері 2 грудня на станції метро "Палац Україна" у Києві. Дівчина-пасажир з невідомих причин впала на колії під потяг. Внаслідок цього рух потягів на синій гілці тимчасово зупиняли.

На всіх станціях оболонсько-куренівській лінії на якийсь час утворився величезний натовп пасажирів, які спускаються до підземки, але не можуть нікуди уїхати. Згодом у підземці організували рух між станціями "Героїв Дніпра" до "Олімпійської" та від "Васильківської" до "Теремків.

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У пресслужбі метрополітену, зазначили, що на місце події викликали медиків та правоохоронців.

Про стан постраждалої нічого невідомо

Інцидент стався близько 17:20 на пероні станції "Палац Україна".

За словами очевидців, дівчина впала на колії, коли на станцію прибував поїзд.

Станом на 18:00 про долю пасажирки метрополітену нічого невідомо.

Оскільки подія сталася у годину пік, фактично вся столична підземка миттєво стала перевантаженою. Через тимчасову зупинку поїздів на перонах станцій зібралося занадто багато пасажирів.

На місці працюють рятувальники та лікарі швидкої.



На станції "Палац Україна" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота. Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково,

– зазначили у пресслужбі метро.

Дивіться відео зі станції "Палац Україна", де пасажирка впала під потяг: