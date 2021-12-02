На всех станциях Оболонско-Куреневской линии на какое-то время образовалась огромная толпа пассажиров, которые спускаются в подземку, но не могут никуда уехать. Впоследствии в подземке организовали движение между станциями "Героев Днепра" до "Олимпийской" и от "Васильковской" до "Теремков".

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В пресс-службе метрополитена отметили, что на место происшествия вызвали медиков и правоохранителей.

О состоянии пострадавшей ничего неизвестно

Инцидент произошел около 17:20 на перроне станции "Дворец Украина".

По словам очевидцев, девушка упала на пути, когда на станцию прибывал поезд.

По состоянию на 18:00 о судьбе пассажирки метрополитена ничего неизвестно.

Поскольку происшествие произошло в час пик, фактически вся столичная подземка мгновенно стала перегруженной. Из-за временной остановки поездов на перронах станций собралось слишком много пассажиров.

На месте работают спасатели и врачи скорой.



На станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа. Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно,

– отметили в пресс-службе метро.

Смотрите видео со станции "Дворец Украина", где пассажирка упала под поезд: