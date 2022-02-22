Ми сильні та об'єднані: "Океан Ельзи" дав потужний концерт просто неба у Києві

Святослав Вакарчук та музиканти з гурту "Океан Ельзи" відреагували на напруження ситуації з визнанням бойовиків на Донбасі Росією. Близько 15:00 музиканти почали імпровізований концерт біля Пішохідно-Велосипедного мосту.

Спочатку артисти планували виконати кілька пісень безпосередньо на мосту, але на місце прибула така кількість людей, що захід вирішили трішки перенести. Святослав Вакарчук заспівав разом із киянами біля входу на "міст Кличка".

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Перед початком концерту співак наголосив, що спочатку він просто збирався записати кілька пісень для ютюбу, але "хтось злив інформацію", через що формат змінився.

Українці сильні та єдині

За словами Святослава Вакарчука, спонтанний концерт – його реакція на визнання Росією створених Москвою терористичних анклавів.

Виконанням всім відомих пісень разом з киянами артист вирішив показати єднання людей на фоні загрози, а також те, що українці є єдиними та сильними.

Крім того, співак перепросив у всіх присутніх за відсутність апаратури та сказав, що виступатиме гурт як звичайні вуличні музиканти.

Дивіться відео промови Вакарчука перед спонтанним концертом у Києві:

Присутні на виступі підспівували Вакарчуку, а також дякували йому за виступ та вчинок, що заспокоює під час скрутної ситуації.

Дивіться відео виступу "Океану Ельзи" у Києві:

Як українські зірки реагують на вчинок Росії