Спочатку артисти планували виконати кілька пісень безпосередньо на мості, але на місце прибула така кількість людей, що захід вирішили трошки перенести. Святослав Вакарчук заспівав разом із киянами біля входу на міст Кличка.

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Перед початком концерту співак наголосив, що спочатку він просто збирався записати кілька пісень для YouTube, але "хтось злив інформацію", через що формат змінився.

Українці сильні та єдині

За словами Святослава Вакарчука, спонтанний концерт – його реакція на визнання Росією створених Москвою терористичних анклавів.

Виконанням всім відомих пісень разом з киянами артист вирішив показати єднання людей на фоні загрози, а також те, що українці є єдиними та сильними.

Крім того, співак перепросив у всіх присутніх за відсутність апаратури та сказав, що виступатиме гурт як звичайні вуличні музиканти.

Дивіться відео промови Вакарчука перед спонтанним концертом у Києві:

Присутні на виступі підспівували Вакарчукові, а також дякували йому за виступ та вчинок, що заспокоює під час скрутної ситуації.

Дивіться відео виступу "Океану Ельзи" у Києві:

Як українські зірки реагують на вчинок Росії

Після того, як РФ офіційно стала країною-окупантом, ведучий Олексій Суханов відрікся від Росії, у якій народився, але переїхав згодом працювати в Україну. Крім того, з гнівним дописом до "опозиційних" росіян, які відмовчуються, звернувся Євген Галич. Слова підтримки українцям опублікували також Камалія, Гвоздьова, Руслана, Реп'яхова, Карпа та інших зірки.