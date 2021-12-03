Мокнуть стіни зсередини: віряни скаржаться на стан костелу святого Миколая у Києві
Представники влади лише обіцяють відреставрувати історичну будівлю святого Миколая у Києві, однак ситуація погіршується з кожним днем. Про це 2 грудня заявив отець Павло Вишковський у Кам'янці-Подільському.
За словами священика, минає 3 місяці після серйозної пожежі у костелі святого Миколаю, але турбота влади про збереження пам'ятки архітектури насправді виявилася мізерною. За увесь цей час посадовці нічого не зробили, аби хоча б закрити будівлю після загоряння.
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Представники католицької громади підкреслили, що не вірять в інформацію про наміри влади відреставрувати костел до кінця 2021 року.
Сніг та дощ потрапляють всередину
Через розбиті вікна костелу святого Миколая всередину потрапляє вода / Фото парафії костелу імені Святого Миколая
- З моменту пожежі представники Міністерства культури нібито навіть не організували закриття вибитих вікон. Через це всередину приміщення потрапляють сніг та дощ. Стіни мокріють, через що стан будівлі погіршується.
- Інформацію про наміри влади відреставрувати костел найближчим часом у парафії назвали такою, яка має небагато спільного з реальністю.
- Під рестраврацією у Мінкульті нібито називають протиаварійні роботи – прикриття вікон фанерою та усунення наслідків пожежі.
Знову і знову наголошуємо, що тільки справжній господар у змозі відремонтувати і врятувати храм. І тільки Церкву у цьому випадку можна назвати таким господарем,
– зазначив отець Павло Вишковський.
Пожежа у костелі святого Миколая: що відомо?
Нищівне загоряння сталося у ніч проти 4 вересня. Загасити пожежу рятувальники змогли лише через кілька годин. Після пожежі католики посилили боротьбу за повернення їм будівлі, яку держава прибрала до рук ще за радянські часи. Втім, у Мінкульті, на балансі якого перебував костел, виступили проти ідеї повернення храму. Представники влади обіцяють вирішити проблему найближчим часом, однак ситуація взагалі не рухається у потрібному громаді напрямку.