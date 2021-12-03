Мокнуть стіни зсередини: віряни скаржаться на стан костелу святого Миколая у Києві

Представники влади лише обіцяють відреставрувати історичну будівлю святого Миколая у Києві, однак ситуація погіршується з кожним днем. Про це 2 грудня заявив отець Павло Вишковський у Кам'янці-Подільському.

За словами священика, минає 3 місяці після серйозної пожежі у костелі святого Миколаю, але турбота влади про збереження пам'ятки архітектури насправді виявилася мізерною. За увесь цей час посадовці нічого не зробили, аби хоча б закрити будівлю після загоряння.

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Представники католицької громади підкреслили, що не вірять в інформацію про наміри влади відреставрувати костел до кінця 2021 року.

Сніг та дощ потрапляють всередину



Через розбиті вікна костелу святого Миколая всередину потрапляє вода / Фото парафії костелу імені Святого Миколая

З моменту пожежі представники Міністерства культури нібито навіть не організували закриття вибитих вікон. Через це всередину приміщення потрапляють сніг та дощ. Стіни мокріють, через що стан будівлі погіршується.

Інформацію про наміри влади відреставрувати костел найближчим часом у парафії назвали такою, яка має небагато спільного з реальністю.

Під рестраврацією у Мінкульті нібито називають протиаварійні роботи – прикриття вікон фанерою та усунення наслідків пожежі.



Знову і знову наголошуємо, що тільки справжній господар у змозі відремонтувати і врятувати храм. І тільки Церкву у цьому випадку можна назвати таким господарем,

– зазначив отець Павло Вишковський.

Пожежа у костелі святого Миколая: що відомо?

Нищівне загоряння сталося у ніч проти 4 вересня. Загасити пожежу рятувальники змогли лише через кілька годин. Після пожежі католики посилили боротьбу за повернення їм будівлі, яку держава прибрала до рук ще за радянські часи. Втім, у Мінкульті, на балансі якого перебував костел, виступили проти ідеї повернення храму. Представники влади обіцяють вирішити проблему найближчим часом, однак ситуація взагалі не рухається у потрібному громаді напрямку.