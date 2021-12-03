По словам священника, проходит 3 месяца после серьезного пожара в костеле святого Николая, но забота властей о сохранении памятника архитектуры на самом деле оказалась мизерной. За все это время чиновники ничего не сделали, чтобы хотя бы закрыть здание после возгорания.

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Представители католической общины подчеркнули, что не верят в информацию о намерениях властей отреставрировать костел до конца 2021 года.

Снег и дождь попадают внутрь



Через разбитые окна костела святого Николая внутрь попадает вода / Фото прихода костела имени Святого Николая

С момента пожара представители Министерства культуры якобы даже не организовали закрытие выбитых окон. Из-за этого внутрь помещения попадают снег и дождь. Стены мокреют, из-за чего состояние здания ухудшается.

Информацию о намерениях властей отреставрировать костел в ближайшее время в приходе назвали такой, которая имеет немного общего с реальностью.

Под рестраврацией в Минкульте якобы называют противоаварийные работы – прикрытие окон фанерой и устранение последствий пожара.

Снова и снова подчеркиваем, что только настоящий хозяин в состоянии отремонтировать и спасти храм. И только Церковь в этом случае можно назвать таким хозяином,

– отметил отец Павел Вышковский.

Пожар в костеле святого Николая: что известно?

Сокрушительное возгорание произошло в ночь на 4 сентября. Потушить пожар спасатели смогли лишь через несколько часов. После пожара католики усилили борьбу за возвращение им здания, которое государство прибрало к рукам еще в советские времена. Впрочем, в Минкульте, на балансе которого находился костел, выступили против идеи возвращения храма. Представители власти обещают решить проблему в ближайшее время, однако ситуация вообще не движется в нужном обществу направлении.