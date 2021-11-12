Молитви не допомагають: від моста Патона відпадають чималі шматки – моторошне відео

Один з чотирьох наразі діючих мостів через Дніпро у Києві перебуває у жахливому стані. 11 листопада у мережі з'явилося відео, як з мосту Патона відпадають шматки конструкції.

Моторошний інцидент стався вдень фактично на середині мосту Патона. Тисячі киян побачили, як від конструкції відпадають чималі шматки, ймовірно, бетону.

Дивіться також Молюся, щоб не впав, – Кличко про стан мосту Патона

Частини мосту падали у Дніпро, а комунальники при цьому не зупиняли рух транспорту.

Причини невідомі

Відео часткового обвалення мосту Патона зняли камери відеонагляду. На записі видно, як шмати відвалюються від конструкції, а по ній у цей час їздять десятки автівок.

Автомобілістам моменти падіння, судячи з усього, не було видно, оскільки руйнування спостерігалося з краю об'єкта.

Пізніше, як зазначили очевидці, на місце події прибули комунальники.

Кияни на інцидент відреагували з усмішкою та жартами, згадавши інтерв'ю, яке нещодавно дав мер столиці. Віталій Кличко тоді зазначив, що міст Патона перебуває в жахливому стані, а його реконструкція обійдеться Києву щонайменше у 500 мільйонів доларів.

Дивіться відео обвалення частин мосту Патона у Києві: