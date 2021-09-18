Мстився за гараж: у Білій Церкві чоловік розмалював балончиком пам'ятник Героям

На Київщині чоловік обмалював прозору дзеркальну кулю – Пам'ятник Героям боротьби за Незалежність України. Мотивація його дій – стара образа через власність.

Коли він закінчив свій вандалізм, то просто сів в авто і втік. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомила жінка-свідок.

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"Мстився за гараж"

Стався інцидент на вулиці Героїв Небесної Сотні. Чоловік розмалював дзеркальну кулю – Пам'ятник Героям боротьби за Незалежність України. Надалі він сів у BMW і втік. За лічені хвилини поліцейські затримали вандала за місцем проживання та привезли на місце правопорушення.

Вандалом виявився 30-річний місцевий мешканець. Свій вчинок він пояснив тим, що колись в минулому йому розмалювали гараж. Так він вирішив виплеснути свої старі образи. Чому обрав саме цей пам'ятник – пояснити не зміг.

Молодика затримали, надалі слідчі визначать правову кваліфікацію цієї події для притягнення порушника до відповідальності.

Вандалізм із пам'ятниками: гучні випадки