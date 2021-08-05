Начальник Київської поліції Крищенко пішов у відставку, – ЗМІ

Начальник Київської поліції Андрій Крищенко вирішив покинути свою посаду. Він написав заяву про відставку.

Сам Крищенко наразі не коментував відставку. Офіційних повідомлень від поліції наразі немає.

До речі Антона Геращенка звільнили з посади заступника глави МВС

Що відомо про Крищенка

Крищенко обіймав посаду заступника голови Нацполіціі та начальника Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.

Загалом у правоохороних органах чоловік працює ще з 1992 року. Також у 2014 році був виконувачем обов'язків Слов'янської райдержадміністрації. До речі, у 2014 році його нагородили орденом "За мужність" III ступеня за вірність військовій присязі під час російсько-української війни.

Кадрові зміни у МВС: останні новини

Напередодні, 4 серпня, Антона Геращенка звільнили з посади заступника Міністра внутрішніх справ України.

Заступниками глави МВС уряд призначив Мері Акопян та Богдана Драп'ятого.

Політолог Володимир Фесенко припустив, що після таких рішень можливі і кадрові зміни у Нацполіції. Однак він припускав звільнення глави поліції Ігоря Клименка.

Ще раніше посаду міністра внутрішніх справ покинув Арсен Аваков. Його замінив Денис Монастирський.

Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатись з Андрієм Крищенком, аби з'ясувати інформацію.