Над Майданом засяяли "промені Гідності": Київ вшановує пам'ять Небесної Сотні – фоторепортаж

Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні. Ввечері 20 лютого люди прийшли до Майдану та Алеї Героїв Небесної Сотні.

Люди ставили лампадки та квіти. Згодом увімкнули світлову інсталяцію "Промені Гідності". Детальніше читайте у репортажі 24 каналу.

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У Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

У центрі Києва вшанувати пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні різні люди – від найменших до літніх людей.



Квіти на Алеї ставили навіть найменші / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Діти також вшановували пам'ять загиблих/ Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Люди прийшли на вулицю Інститутську, де у 2014 році розстріляли мирних активістів.

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Один з перших загиблих Михайло Жизневський / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Люди, які прийшли на вулицю, де 8 років тому вбили людей, – молились.



Люди молились за упокій душ померлих / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні прийшли військові / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Люди ставили квіти та підпалювали лампадки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Громадяни приходили вшанувати пам'ять загиблих цілими родинами.



Люди родинами прийшли вшанувати пам'ять Героїв /Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Сотні букетів поставили біля фотографій загиблих та вздовж Алеї Небесної Сотні. Саме там українців віддали життя за нашу державу.





Помітно, що на вулиці було велелюдно, попри пізню годину.





Ввечері орієнтовно з 19:00 до 23:00 на Майдані Незалежності та Алеї Героїв Небесної Сотні організували світлову інсталяцію "Промені Гідності" з аудіосупроводом музики Романа Коляди.





Ввечері з трьох локацій на Алеї в небо "злетіли" 100 променів у пам'ять про загиблих Героїв.

Сайт 24 каналу запустив проєкт " Барикади гідності ", в якому нагадав про страшні, але такі важливі дні для України. Ми разом згадали побиття студентів, "Марш мільйонів", революційний Новий рік, "криваве Водохреще", перші смерті активістів, буремний лютий і вбивства Небесної Сотні. Про це з нами говорили самі майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, священники та інші.

Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Основне про Небесну Сотню

18 – 20 лютого 2014 року у центрі Києва були найважчі події Революції Гідності. Тоді мирні люди гинули просто на вулиці – за 3 дні не стало 70 героїв.

Орієнтовно ще майже 20 осіб померли у лікарнях від отриманих травм. Їх назвали Небесною Сотнею.

З того часу 20 лютого вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні та згадують їхній подвиг заради держави.

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