Люди ставили лампадки и цветы. Впоследствии включили световую инсталляцию "Лучи Достоинства". Детальнее читайте фоторепортаж 24 канала.

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В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни

В центре Киева почтили память погибших Героев Небесной Сотни разные люди – от самых маленьких до пожилых людей.

Небесна Сотня
Цветы на Аллее ставили даже малыши / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Небесна Сотня

Дети также чтили память погибших/ Фото Валентины Полищук, 24 канал

Люди пришли на улицу Институтскую, где в 2014 году расстреляли мирных активистов.

Небесна Сотня.

Один из первых погибших Михаил Жизневский / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Люди, которые пришли на улицу, где 8 лет назад убили людей – молились.

Небесна Сотня
Люди молились об упокое душ умерших / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Небесна Сотня
Почтить память Героев Небесной Сотни пришли военные / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Небесна Сотня

Люди ставили цветы и поджигали лампадки / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Люди приходили почтить память погибших целыми семьями.

Небесна Сотня

Люди семьями пришли почтить память Героев /Фото Валентины Полищук, 24 канал

Сотни букетов поставили возле фотографий погибших и вдоль Аллеи Небесной Сотни. Именно там украинцы отдали жизнь за наше государство.

Небесна Сотня

Небесна Сотня

Небесна Сотня

Заметно, что на улице было многолюдно, несмотря на поздний час.

Небесна Сотня

Небесна Сотня

Вечером приблизительно с 19:00 до 23:00 на Майдане Незалежности и Аллее Героев Небесной Сотни организовали световую инсталляцию "Лучи Достоинства" с аудиосопровождением музыки Романа Коляды.

Небесна Сотня
Вечером из трех локаций на Аллее в небо "взлетели" 100 лучей в память о погибших Героях.

Основное о Небесной Сотне

  • 18 – 20 февраля 2014 года в центре Киева произошли самые тяжелые события Революции Достоинства. Тогда мирные люди гибли прямо на улице – за 3 дня не стало 70 героев.
  • Ориентировочно еще около 20 человек умерли в больницах от полученных травм. Их назвали Небесной Сотней.
  • С этого времени 20 февраля чтят память Героев Небесной Сотни и вспоминают их подвиг ради государства.

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