Люди ставили лампадки и цветы. Впоследствии включили световую инсталляцию "Лучи Достоинства". Детальнее читайте фоторепортаж 24 канала.
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В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни
В центре Киева почтили память погибших Героев Небесной Сотни разные люди – от самых маленьких до пожилых людей.
Цветы на Аллее ставили даже малыши / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Дети также чтили память погибших/ Фото Валентины Полищук, 24 канал
Люди пришли на улицу Институтскую, где в 2014 году расстреляли мирных активистов.
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Один из первых погибших Михаил Жизневский / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Люди, которые пришли на улицу, где 8 лет назад убили людей – молились.
Люди молились об упокое душ умерших / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Почтить память Героев Небесной Сотни пришли военные / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Люди ставили цветы и поджигали лампадки / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Люди приходили почтить память погибших целыми семьями.
Люди семьями пришли почтить память Героев /Фото Валентины Полищук, 24 канал
Сотни букетов поставили возле фотографий погибших и вдоль Аллеи Небесной Сотни. Именно там украинцы отдали жизнь за наше государство.
Заметно, что на улице было многолюдно, несмотря на поздний час.
Вечером приблизительно с 19:00 до 23:00 на Майдане Незалежности и Аллее Героев Небесной Сотни организовали световую инсталляцию "Лучи Достоинства" с аудиосопровождением музыки Романа Коляды.
Вечером из трех локаций на Аллее в небо "взлетели" 100 лучей в память о погибших Героях.
Основное о Небесной Сотне
- 18 – 20 февраля 2014 года в центре Киева произошли самые тяжелые события Революции Достоинства. Тогда мирные люди гибли прямо на улице – за 3 дня не стало 70 героев.
- Ориентировочно еще около 20 человек умерли в больницах от полученных травм. Их назвали Небесной Сотней.
- С этого времени 20 февраля чтят память Героев Небесной Сотни и вспоминают их подвиг ради государства.
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