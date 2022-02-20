В ноябре 2013 – феврале 2014 года в центре Киева активные украинцы вели борьбу за свое будущее, тяжелую и жертвенную. Поэтому в 8 годовщину Революции сайт 24 канала создал проект "Баррикады Достоинства", чтобы напомнить обо всех героических событиях той зимы. В последнем материале проекта рассказываем о том, как за 8 лет изменились ключевые места Революции Достоинства в центре Киева.

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Дом профсоюзов

Тогда. 1 декабря после проведения огромного марша против преступного режима Виктора Януковича в Доме профсоюзов разместили штаб национального сопротивления. В здании находились кухня, госпиталь, пресс-центр. Неравнодушные приносили туда теплую одежду, те, кто в ней нуждался, брали, чтобы согреться. Там ночевали самообороновцы. По часам на сооружении сверяли время. Дом профсоюзов был надежным убежищем для активистов.

Но в ночь на 19 февраля на верхних этажах сооружения вспыхнул пожар. Майдан тогда штурмовали подразделения внутренних войск, "беркутовцы" и СБУ. Когда пламя охватило большую часть Дома профсоюзов, людей спасали подъемным краном и веревками. Окончательно возгорание потушили 20 февраля.

Однако самое ужасное, что в здании затем нашли тела активистов – 25-летнего Александра Клитинского и 58-летнего Владимира Топия.

Пожар в Доме профсоюзов / Фото ЭРА

Дом профсоюзов изнутри после пожара / Фото "Радио Свобода"

Огонь уничтожил помещение / Фото "Радио Свобода"

Теперь. В конце мая 2018 года состоялось открытие восстановленного после пожара фасада Дома профсоюзов. А в 5-ю годовщину начала Революции Достоинства на двух этажах постройки заработал информационно-выставочный центр Музея Майдана.

Восстановленный Дом профсоюзов / Фото Валентины Полищук, 24 канал

О пожаре внешне ничего не напоминает / Фото Валентины Полищук, 24 канал

К слову, в восстановленном Доме профсоюзов пытались открыть заведения питания: KFC, "Каратель" и "L'kafa". После скандалов Федерация профсоюзов признала, что развлекательным заведениям там нецелесообразно работать. Однако после этого СМИ сообщили, что в подвале есть покерный клуб.

Стелла Независимости

Тогда. Под Стелой Независимости украинцы собирались на мирный протест, возле нее избивали студентов, там строили баррикады, которые становились защитой от наступлений "Беркута". А еще возле стеллы жгли бочки, чтобы согреться, а также варили вкусный кулеш.

Стелла во время Майдана / Фото ЭРА

Так выглядел Майдан в конце февраля 2014 года

Теперь. Монумент внешне не изменился, однако бережет воспоминания о зиме, отчаянности и смерти на Майдане. Помогает в этом расположении поблизости уличный проект "Век непокоренных". Он рассказывает о столетней борьбе украинцев за государственность.

Там можно прочитать о Сечевых Стрельцах, УНР, Холодном Яре, УПА, повстанцах ГУЛАГа, диссидентах, Революции на граните, Оранжевой революции. Целью создателей проекта было показать, что Революция Достоинства – это продолжение долгой борьбы за украинскую независимость, начавшуюся в начале 21 века.

Нынешний вид достопримечательности / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Покрытие брусчаткой восстановили / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Памятник Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбидь той зимой украшали украинскими флагами. Он защищал активистов, на которых двигалось черное облако.



Памятник основателям зимой 2014 года / Getty Images





Памятник основателям в феврале 2022 года / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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"Елка"

Тогда. Очень близко к стелле и памятнику основателям стояла "елка" – недоелка недовласти. Ее пытались установить к новогодне-рождественским праздникам. Именно монтаж "елки" стал формальной причиной силового разгона Евромайдана 30 ноября. А это привело к усилению протестов.

1 декабря активисты частично разобрали постройку на баррикады. Оставшееся "украсили" флагами оппозиционных партий, государственными флагами и традиционными полотнищами Европейского Союза, а также плакатами.

"Ёлка" – один из символов Майдана / Фото Игоря Сальникова

Теперь. Каждый год к праздникам главную площадь страны традиционно украшает елка. Новогодняя красотка этой зимой сияла яркими огнями, восхищая как Киев, так и мир. Она попала в топ-15 самых красивых в Европе, которые рекомендовали для туристов.

Новогодняя красавица в декабре 2021 года / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Так выглядит место, где была "елка", в феврале 2022 года / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Киевский городской совет и КГГА

Тогда. После избиения протестующих в ночь на 30 ноября активисты заняли здание Киевской городской государственной администрации. На несколько месяцев она стала одним из штабов Евромайдана – революционной комендатурой Киевсовета и общежитием. Там действовали пункты обогрева и питания, информационный центр, центр Самообороны, а позже и медицинская служба.

В ночь на 11 декабря силовики пытались штурмовать КГГА. Утром три автобуса с "беркутовцами" перекрыли все входы и выходы здания. Активисты делали все, чтобы не пустить туда силовиков. В ответ на штурм КГГА майдановцы из окон на втором этаже начали поливать водой автобусы спецназовцев. В результате те отступили.

После этого активисты принялись строить вблизи администрации баррикаду.

Киевский городской совет во времена Евромайдана / Фото Станислава Непочатова

Теперь. Здание выполняет свою функцию. В нем размещен Киевский городской совет и Киевская городская государственная администрация.





Здание Киевского городского совета / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Но Крещатик во времена Революции Достоинства – это еще и "Мистецький Барбакан". Его буквально через день создали представители интеллигенции. Соорудили стены для защиты от ветра, внутри поставили бочки, чтобы согреваться. На стенах, чтобы те не пустовали, повесили картины. Впоследствии там собирались поэты и писатели, а также организовывали публичные чтения.

Справка. Барбакан – это фортификационное сооружение, которое строилось для охраны подступов к замку, крепости или городским стенам.

"Мистецький Барбакан" на Крещатике / Фото "Радио Свобода"

Крещатик во время Евромайдана / Фото из открытых источников, 24 канал

Крещатик зимой 2022 года / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Октябрьский дворец

Тогда. Еще одним пристанищем участников Революции Достоинства был Октябрьский дворец. Правда, как и Украинский дом, периодически. Там были то протестующие, то силовики.

18 февраля во время атаки "беркутовцев" дворец был захвачен. Очевидцы рассказывали, что на тот момент в здании было около 15 активистов. Они забаррикадировались в одной из комнат и пробыли там около двух суток.

Октябрьский дворец в дни Революции Достоинства / Фото Ильи Сагайдака

Теперь. Октябрьский дворец – культурный центр и просто шедевр городской архитектуры. В его стенах проходят съемки известных телешоу, концерты и спектакли.

Октябрьский дворец в наши дни / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Улица Банковая

Тогда. Той зимой Банковая, на которой была администрация президента, была местом, откуда режим Януковича пытался сломать украинский народ.

1 декабря, пока на Майдане продолжалось вече, часть людей пошла штурмом на Банковую. Сначала радикально настроенные активисты пытались проложить дорогу с помощью бульдозера. Их остановили другие активисты и тогда еще внефракционный нардеп Петр Порошенко.

Затем протестующие взялись за камни, палки и "коктейли Молотова", а милиция ответила светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. "Беркутовцы" ушли в контратаку. В то же время митингующих успокаивала и призвала отступить на Майдан оппозиция. Она отмечала, что это была провокация. В то же время участники столкновения на Банковой уверяли, что акция была спонтанной, это была попытка начать революцию.

В тот день некоторых активистов задержали. Затем их стали называть "узники Банковой". Майдановцев жестоко избили, часть – искалечили. Родные и друзья протестующих долго не могли их нигде найти.

Относительно них открыли дела, активистам угрожало заключение. Однако через несколько месяцев всех амнистировали и выпустили на свободу.

Столкновение протестующих и силовиков на Банковой / Фото AFP

Теперь. Вместо администрации президента теперь Офис Президента. Переименовали заведение в июне 2019 года, когда к власти пришел Владимир Зеленский.

Улица Банковая в наши дни / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Бульдозер на Банковой / Фото depo.ua

Улица Банковая в феврале 2022 года / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Улица Грушевского

Тогда. Жалко цепляясь за власть, режим Виктора Януковича 16 января 2014 года прибег к настоящим репрессиям, проголосовав за "диктаторские законы". Людям запретили носить камуфляж, на митинги нельзя было выходить в масках, медицинских повязках и даже в горнолыжных шлемах, а также запретили ездить колоннами более пяти автомобилей.

После вече 19 января протестующие двинулись через Европейскую площадь в Верховную Раду. По улице Грушевского путь им перекрыли отряды сотрудников МВД. Начались толкотня и перепалки. Светошумные гранаты, резиновые пули и водометы со стороны силовиков, камни, выломанная тротуарная плитка, "коктейли Молотова", петарды – со стороны активистов. Тогда пострадали многие. А этот и последующие несколько дней получили название "Огнекреще".

В ночь на 21 января из больницы скорой помощи похитили майдановцев – раненого Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Их пытали, а затем в полусознательном состоянии бросили в лесу. Игорю удалось спастись, тело Вербицкого нашли на следующий день.

Баррикады возле стадиона "Динамо" на Грушевского / Фото Натальи Пристанской

Утром 22 января после очередного перемирия "беркутовцы" пошли в атаку. В то утро погибли украинец армянского происхождения Сергей Нигоян и белорус Михаил Жизневский. Через несколько дней в больницах скончались еще несколько митингующих, раненых на Грушевского.

На Грушевского погибли люди / Фото "Слово и дело"

Теперь. Брусчатку там восстановили. На улице Грушевского не осталось видимых следов столкновений активистов и силовиков.

Улица Грушевского зимой 2022 года / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Стадион Лобановского в феврале 2022 года / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Михайловский собор

Тогда. После силового разгона студентов 30 ноября часть протестующих, сумевшая убежать от спецназовцев и избежать жестокого избиения, укрылась в стенах Михайловского собора.

На следующее утро возле него состоялся стихийный многотысячный митинг. А уже 1 декабря оттуда началось мирное шествие к Майдану Независимости, в котором приняли участие более миллиона украинцев.

После этого храм был еще одним домом майдановцев. Там оперативно организовали пункт медицинской помощи, помогали пострадавшим, собирали деньги на лечение раненых, а также оказывали юридическую помощь нуждающимся.

В ночь на 11 декабря в Михайловском Златоверхом били в набат, впервые за 8 веков. В течение 4 часов это делал диакон Иван Сидор, сзывая людей в центр города. В это время силовики пытались зачистить Майдан. Диакон бил в колокола, пока не пришло сообщение о том, что активисты выстояли.

Затем в соборе спасали раненых, отмаливали погибших.

Михайловский стал убежищем для активистов / Фото из фейсбука митрополита Эпифания

Теперь. Вблизи Михайловской площади находится сквер Небесной Сотни, который обустроили волонтеры. А также стена-мемориал с информацией обо всех погибших в войне с оккупантами героев. Рядом, на стене дома, есть портрет Сергея Нигояна – одного из первых погибших активистов.

Михайловский собор в наши дни / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Улица Институтская

Тогда. "Входом" на Институтскую была первая баррикада, которую возвели на Майдане, – "Львовские ворота". Она была под пешеходным мостом. А называлась так, потому что ее защищали львовяне. Всего в те зимние дни в центре столицы было шесть баррикад, а затем восемь.

Так выглядел мост и баррикада возле него во время Революции Достоинства



На мосту теперь баннер "Свободу политзаключенным Кремля" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Мост Тысячелетия в феврале 2022 года / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Утром 18 февраля майдановцы пошли в здание Верховной Рады. Там нардепы должны были голосовать за изменения в Конституцию, которые должны ограничить полномочия президента. Однако парламентская канцелярия по указанию сверху регистрировать документ отказалась.

На улицах снова начались стычки между митингующими и милицией, которую пришли поддержать тетушки. Против активистов тогда применили светошумные гранаты и помповые ружья. Противостояние не прекращалось всю ночь. Тогда же горел и Дом профсоюзов.

Ситуация изменилась, когда ранним утром 19 февраля на помощь защитникам Майдана, прорвавшись через блокаду силовиков, прибыла подмога.

Утром 20 февраля активисты перешли в наступление. Они вытеснили "беркутовцев" от монумента Независимости, освободили Октябрьский дворец и Украинский дом. Тогда на крышах гостиниц "Казацкий" и "Украина" появились снайперы.

А дальше начались расстрелы, открытие огня по мирным протестующим. Пули отнимали жизнь тех, кто просто хотел лучшей жизни для себя и родных, стремился жить в демократической стране, искал правду и справедливость. В дни 18 – 20 февраля преступная власть отняла жизнь у 78 – 83 активистов. Они стали Героями Небесной Сотни.

А низменный и жалкий Янукович скрылся, его устранили – с должности и с Украины.

На Институтской расстреляли Небесную Сотню / Фейсбук "Майдан 18 – 20 февраля"

Теперь. После Революции Достоинства часть Институтской, где происходили массовые расстрелы, получила новое название. Теперь это – аллея Героев Небесной Сотни. Там портреты погибших участников Революции Достоинства. Это место, напоминающее, какую цену Украина заплатила для свободы.



Теперь это Аллея Героев Небесной Сотни / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Институтская зимой 2014 года / Фото Eric Bouvet

Благодаря жертвам майдановцев это мирная улица / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Отель "Украина"

Тогда. В те страшные февральские дни медики-волонтеры в помещении гостиницы "Украина" пытались спасать тех, кого снайперы "Беркута" расстреливали по улице Институтской. Там развернули медицинский штаб. Там отчаянно боролись за жизнь активистов.

Раненых приносили в три волны. Сначала было 12 человек, далее – примерно 20, но самой масштабной была третья волна. Всего в "Украине" волонтеры оказали помощь более 70 пострадавшим. Сначала никакого лекарства не было, спасали людей тем, что имели под руками. Материалы для перевязок, базовые лекарства принесли только позже.

В отеле "Украина" спасали раненых активистов / Фото "Главком"

Теперь. Отель выполняет свою традиционную функцию. Там останавливаются люди, они ходят, смеются, сидят в баре...

Отель в феврале 2022 года / Фото Валентины Полищук, 24 канал

8 лет проходит с завершения Революции Достоинства. Палаток в центре столицы нет, там не жгут шины, не строят баррикады, не выдирают брусчатку, не проводят марши миллиона. Янукович и его соратники где-то далеко, в российском Ростове, "Беркута" нет. Украина двигается вперед. Не без ошибок и шагов назад, конечно, но все же двигается, меняется к лучшему.

Майдан заставил нас задуматься, а что же такое "достоинство", почему оно так важно. Он помог понять, что мы хозяева – в своей стране, своем доме, своей жизни. Теперь на колени нас не поставишь. Конечно, не все так думают, есть еще много "какаяразница", просто безразличных и откровенно пророссийских, но все же. Мы учимся любить и уважать себя. А борьба, которую столько раз пытались подавить, у нас в крови.

На Донбассе летают вражеские пули, их много, под границей войска разрушающего все, к чему приближается, их еще больше. Но мы победим и в этот раз, так, как делали это много раз до сих пор. Верим в это. Потому что мы вместе, а это огромная сила!

Обратите внимание! Сайт 24 канала завершает проект "Баррикады достоинства", в котором напомнил о страшных, но таких важных днях для Украины. Мы вместе вспомнили избиения студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом с нами говорили сами майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, священники и другие.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.