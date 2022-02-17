Достоинство

Трудно вспомнить, когда революцию 2013 – 2014 годов начали называть Революцией Достоинства. Сначала это был просто Майдан или Евромайдан, но, несмотря ни на что, он был о достоинстве с самого своего начала.

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Потому что достоинство – это когда ты выходишь и открыто говоришь о своих правах, мирно протестуешь и отстаиваешь курс, который твоя страна выбрала уже давным-давно. Курс в Европу.

А еще достоинство – это когда ты не можешь смириться с тем, что твоих детей жестоко избили посреди ночи. За мирный протест. В сердце Европы. Избили те, кто должен был бы защищать.

Достоинство – это отказ терпеть произвол власти, право (читай – беззаконие) охранников. Это ощущение, которое гнало всех на Майдан и там объединяло. И отражение каждого наступления на это светлое место – это тоже защита достоинства. И каждая малейшая помощь, каждое слово поддержки... Каждое упоминание обо всех этих людях вокруг – мертвых или живых – каждая борьба со временем и короткой человеческой памятью, или попытками осквернить эту историю – это тоже его защита.

Следовательно, Майдан стал местом достойных людей. И с каждым днем этих людей становилось больше. Так, одним из самых знаковых событий еще мирной революции стал Марш миллионов.

Марш миллионов

8 декабря 2013 года стало днем, когда мы увидели, сколько нас на самом деле. И увидели не только мы, но и весь мир. И Янукович со своими приспешниками. Очень надеюсь, что увидела и что-то таки поняла и тетушка, которая ехала со мной в поезде и все выспрашивала, "сколько на том Майдане платят за день".

По оценкам МВД, тогда на митинг собралось около "100 тысяч человек". Впрочем, по независимым подсчетам, на вече вышли от 500 тысяч до миллиона человек. Майдан был заполнен до отказа, без учета других центральных улиц: Крещатика, Институтской и Михайловской. Они тоже были заполнены людьми.



Марш миллионов, панорамное фото / Автор Николай Джола

Со сцены Майдана выступала оппозиция, культурные и духовные деятели. Так, писатель Юрий Андрухович зачитал обращение "5/12" к власти и оппозиции от демонстрантов. Среди требований – освобождение активистов, задержанных после событий на Банковой 1 декабря, вывод с улиц спецназовцев, отказ от применения насилия.

Несмотря на всю нашу ненависть к Януковичу наша цель – не получить его голову на тарелке, а получить страну, в которой Януковичи, Азаровы и титушки невозможны... мы полностью поддерживаем ваши требования об отставке правительства Азарова и наказании всех без исключения виновных в применении насилия к мирным демонстрантам,

– говорилось в нем.

В тот же день было объявлено о намерении блокировать правительственные здания и устанавливать палаточные городки на улицах правительственного квартала.

Вечером активисты сбросили памятник Ленину возле Бессарабки. Несколько сотен молодых людей зацепили тросы на деревья, привязали их к памятнику и повалили его. Сам монумент активисты разбивали на меньшие куски. У меня до сих пор есть такой "сувенир". После этого "ленинопад" начался по всей стране.



"Ленинопад" в Киеве / Фото Getty images



"Ленинопад" в столице / Getty images

В то же 8 декабря в Киеве продолжили строить баррикады.

Баррикады

Для строительства баррикад активисты сначала использовали скамейки, деревянные каркасы и доски, захваченные щиты силовиков. В ход шли элементы недоустановленной "елки" и части строительных заборов, колючая проволока.

Затем добавились арматура, металлические бочки, шины, "ежи". Баррикады крепли с каждым новым наступлением "Беркута" или попыткой зачистить Майдан. Их укрепляли мешками с песком и сваренными элементами, увеличивали высоту.



Баррикада на Институтской / Фото из архива автора, 24 канал

Первую баррикаду активисты Евромайдана возвели 1 декабря, после того, как удалось восстановить контроль над Майданом. Она предстала на подножии Институтской, под пешеходным мостом, и получила условное название "Первая баррикада" или "Львовская брама" (ее охраняли львовяне, а сама конструкция под мостом напоминала въезд в средневековый город).

В целом маленькое государство в центре Киева под названием Евромайдан охраняли "стены" 6 баррикад. Впрочем, после противостояний на Грушевского их количество увеличилось до восьми.



Баррикада возле КГГА / Фото из архива автора, 24 канал



Проход через баррикаду / Фото автора, 24 канал

Баррикады и их охранники не только защищали Евромайдан. Возле них всегда кипела жизнь. Возле бочек с огнем грелись часовые, активисты, кто-то брал в руки гитару, кто-то пил чай. Там вели разговоры, назначали встречи, творили, знакомились.



Люди греются возле бочки с огнем / Фото автора, 24 канал

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На них оставляли такие важные сообщения, и они так грели душу, когда я видела их очертания, возвращаясь из Мариинского парка.



Важные сообщения / Фото из архива автора, 24 канал

Мариинский парк

Тот день был праздничным. Кроме вечернего выступления "Океана Эльзы" в первом составе, радости добавляли какие-то особо понурые лица силовиков и такие одиночные (и откровенно пьяные) антимайдановцы, которые бродили возле Верховной Рады и Европейской площади. Там они собирались на свой митинг. В противовес.



Митинг антимайдановцев на Европейской площади / Фото из архива автора, 24 канал



Антимайдановцы оставляют кучи мусора после митинга на Европейской площади / Фото из архива автора, 24 канал

Это было 14 декабря, и людей на Майдане снова собралось много. На самом концерте ОЭ их было несколько сотен тысяч, и они напоминали огромное море светлячков.



Майдан из "светлячков" во время концерта ОЭ / Скриншот из видео

Впрочем, еще днем были опасения. "А что если ближе к ночи начнутся провокации?", "Что, если титушня с Европейской площади или Мариинского начнет пробираться на Майдан, а ее будут прикрывать силовики?". Но количество "протестующих" на Европейской и то, как они быстро закончили свое сборище, – поставили точки над і.



Неподалеку от Верховной Рады и Мариинского парка / Фото из архива автора, 24 канал



Вблизи Мариинского парка, в автобусах – силовики / Фото из архива автора, 24 канал

Мне было 20, и я была очень любопытной девчонкой, которая хотела увидеть, кто все эти люди, поддерживающие Януковича и его кровожадный режим. Перед концертом на Майдане и после "митинга" антимайдановцев я решила пробраться в Мариинский, чтобы увидеть все собственными глазами. Сейчас этот поступок я называю не иначе, как "Безумие и отвага".

Там было темно и страшно. Свет добавляли мониторы, на которых показывали Януковича, какую-то рекламу "Партии регионов" и крутили песни "звезд", которые их поддерживали.



Мариинский парк после Антимайдана / Фото "Збруч"

На входе на Антимайдан мужчина в черной шапке и спортивках спросил, кто я такая. "Я пасматреть, паслушать, паддержать", – выпалила тогда быстро свое "прикрытие" и юркнула внутрь.

Не помню, решилась ли тогда сделать фото. Найти в своих архивах я их так и не смогла. Помню только мрачные лица людей, кучи мусора и свое желание как можно скорее покинуть это место…

Огромное количество силовиков на улицах Киева / Фото из архива автора, 24 канал

Перед концертом ОЭ количество силовиков в шлемах под баррикадой вблизи Бессарабки увеличилось. Достаточно было и титушек, которые, вероятно, хотели пробраться внутрь. Вернуться к своим, пройти мимо баррикады внутрь было еще тем вызовом, но милиционеры даже помогли перелезть через ограду, увидев удостоверение "прессы". Среди обычных правоохранителей бывали и доброжелатели. В отличие от "Беркута".

"Беркут"

"У них нет жалости и сострадания. Бьют без разбора, это просто – машины", – рассказывали мне. И в самом деле, – без разбора. Мою подругу с факультета избили 30 ноября. Небольшую девочку, которая и плаката в руках не имела никакого, ударили дубинкой по почкам.

Она долго об этом никому не рассказывала. Так, как это делают жертвы насилия…

Поэтому мне не удивительно, что никакие переговоры или просьбы отступить – не вызвали никакой реакции у членов этого спецотряда. Они выполняли только команды сверху, хотя те не имели никакого отношения к защите граждан. …

Думаю, на Грушевского они впервые сильно офигели от сопротивления и наступления майдановцев. Подожженный автозак, коктейли Молотова и никакого отступления…

"Огнекрещение"

1,5 месяца мирных протестов закончились фактически после принятия ручным парламентом Януковича бессмысленных "диктаторских законов". Они запрещали:

автомобилям двигаться в колоннах в более чем 5 машин (запрет должен касаться в частности деятельности "Автомайдана" – 24 канал);

использовать маски и шлемы во время протестов;

не разрешалось устанавливать на "неположенных" митингах палатки;

за участие в "экстремистской деятельности" или "неразрешенных" акциях предусматривались суровые наказания и штрафы и тому подобное.

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Уже 19 января, в праздник Крещения, часть людей с Евромайдана решили пройти к зданию Верховной Рады, чтобы выразить свой протест. Дорогу им перекрыли силы "Беркута". Они загородили путь автобусами и грузовиками непосредственно у входа на стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского.



Горящий автозак на Грушевского / Фото "Ґрати"

Со стороны активистов произошла попытка штурма, во время которой подожгли автобус спецназовцев. Самих силовиков забросали камнями и петардами. В ответ "Беркут" применил спецсредства и водомет.



Силовики используют водомет на Грушевского / Фото УП

Людей в несколькоградусный мороз поливали ледяной водой, рядом горел автобус и раздавались звуки взрывов – все напоминало место съемки какого-то фильма. Но все это было правдой и транслировалось на десятках онлайн-стримов. Этот и последующие несколько дней получили в народе название "Огнекрещение".

Еще 19 января в сети начали появляться фото использованных силовиками гильз, многих протестующих травмировали резиновыми пулями. Впрочем, через несколько дней на Грушевского использовали боевые патроны.

Утром 22 января "Беркут" начал неожиданное наступление на активистов. Их оттесняли и стреляли преимущественно резиновыми пулями. Около 200 человек обратились с такими ранениями к медикам. А через несколько часов стало известно о первых жертвах Революции Достоинства – охраннике Майдана Сергее Нигояне и активисте Михаиле Жизневском. В обоих попали боевыми патронами. Нигояну пули прошили шею и голову, Жизневскому – сердце.



Сергей Нигоян / Фото Getty images

В результате столкновений на "Груше" погибли 7 человек. Александр Бадера, Максим Горошишин и Богдан Калиняк умерли в результате сильной пневмонии после обливаний из водометов, избиения и отравления газом, использованного силовиками. Романа Сеника тяжело ранили, и он от полученных травм умер в больнице. А Юрия Вербицкого еще 21 января похитили из больницы и убили в лесу под Киевом.

Активная фаза противостояний на Грушевского прекратилась 25 января. Тогда один из активистов пошел на переговоры с правоохранителями, а между митингующими и спецназовцами встали священники.



Священник стоит напротив силовиков / Фото Getty images

Духовникам вообще была уделена очень символическая роль на протяжении всей революции. Священники разных конфессий становились между силовиками и активистами и пытались остановить кровопролитие, а Михайловский собор впервые за 8 веков бил в набат.

Михайловский

Михайловский златоверхий собор, наверное, – главный оберег Революции Достоинства. Именно там после нападения "Беркута" прятались избитые студенты.

11 декабря 2013-го колокола Михайловского собора били в набат впервые за 8 веков. Бил в них дьякон Иван Сидор в течение 4 часов, созывая людей в центр города.



Активисты Евромайдана ночуют в Михайловском соборе / Фото Getty images

Именно в это время силовики предприняли попытку зачистки Майдана. Дьякон бил в колокола, пока не пришло сообщение о том, что в ту ночь активисты выстояли. Думаю, этот исторический набат чрезвычайно им в этом помог.

Набат Михайловского собора: видео

Впоследствии в Михайловском спасали раненых, отмаливали погибших, а ныне там – стена-мемориал со всеми павшими в войне с оккупантами героями. А вот Мемориал с павшими героями Революции расположен на Институтской.

Институтская

Теперь это – Аллея Героев Небесной Сотни. Но кажется, когда говоришь "Институтская" – на секунду переносишься во время, когда все они были живы, а не смотрели на тебя с изображений, вычеканенных на холодных плитах.

На Институтской было шумно, на ней было движение. И первая баррикада тоже была возведена здесь!.. Сейчас время на этой улице замерло. По ней невозможно пройти быстро, по ней невозможно пройти не задумываясь, невозможно пройти без холодка по спине. Возле каждого дерева – знак, через каждые несколько метров – отметка "Здесь погиб..."



Почтение павших на Аллее Героев Небесной Сотни / Фото Getty images

Институтская стала неким stairway to heaven для Небесной Сотни. В страшные дни расстрелов, в решающие дни Революции, с 18 по 20 января, на Институтской, на Майдане и возле него погибли от 78 до 83 активистов.

Небесная Сотня

Самому младшему из погибших в эти дни – Назару Войтовичу – было всего 17, самому старшему – Ивану Наконечному – 83 года.

После 20 февраля от ранений умерли еще больше 20 протестующих. Так "Небесная Сотня" стала сотней буквально.



Страшный день расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года / Фото "Громадське"

Название "Небесная Сотня" возникло по аналогии с основными структурными единицами Самообороны Майдана – сотнями. Впервые оно появилось во время прощания с погибшими на Майдане 21 – 22 февраля. В стихах поэтесс Людмилы Максимлюк и Татьяны Домашенко словосочетание "Небесная Сотня" появилось 21 февраля. На следующий день о павших героях вспоминали так уже со сцены Майдана.



Устим Голоднюк / Фото Getty images

История о каждом павшем в те страшные дни революции – особенная. 17-летний Назар Войтович был самой молодой жертвой и впервые приехал на Майдан именно 20 февраля. Был единственным ребенком у родителей и погиб от огнестрельного ранения в голову. Устим Голоднюк имел голубой шлем, который в шутку называл "ооновским", как у миротворцев. Погиб от снайперской пули в голову, шлем не спас... Он помогал забирать тела собратьев с верхнего выхода станции Крещатик.

Владимир Мельничук был последним в тот день, в кого попала пуля снайпера. Хотя расстрелы пришлись на первую половину дня, его выстрелом в шею убили около 17 вечера. Мужчина был безо всякой защиты, помогал как волонтер убирать Октябрьский дворец после освобождения его от силовиков. Он как раз разговаривал по телефону с матерью, когда пуля попала в него. Его последним словом было "мама..".

От истории каждого, чья жизнь оборвалась, сжимается сердце... Так же, как от жалостливого "Пливе кача…"

"Пливе кача..."

"Пливе кача по Тисині..." – это украинская лемковская тоскливая песня. Впервые ее в качестве реквиема исполнили на Майдане в январе 2014-го во время прощания с белорусом Михаилом Жизневским. Его друзья включили песню во время прощания с ним, она якобы была одной из его любимых.



Прощание с павшим героем / Скриншот из видеотрансляции

Сегодня мне уже трудно представить себе прощание с Героями каким-то другим произведением. Человек, который написал эту песню, перепустил ее через сердце. Поэтому сейчас с автором в унисон плачут сотни тысяч людей,

– так выразился об использовании песни в исполнении "Пиккардийской терции" ее солист Ярослав Нудик.

"Пливе кача..." в исполнении Пиккардийской терции

Из-за сильной смысловой и эмоциональной нагрузки "Пливе кача..." продолжили петь в память о погибших, а дальше со временем она стала неофициальным гимном памяти Небесной Сотни и павших героев войны на Востоке Украины.

Важно! Сайт 24 канала ведет проект "Баррикады Достоинства", в котором напоминает о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспоминаем избиения студентов, "Марш миллионов", революционный новый год, "Кровавое крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом с нами говорят сами майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, священники и другие люди, которые были причастными к Майдану.



Автор проекта – руководительница отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.