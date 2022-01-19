Именно 19 января на улице Грушевского запылали первые шины. Также протестующие бросали камни, "коктейли Молотова" и подожгли автобус МВД. "Беркутовцы" ответили применением травматического оружия, свето-шумовыми гранатами и водометами, запрещенными при минусовой температуре.
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Как все начиналось
Предшествовало этим событиям народное вече, на которое пришли несколько сотен тысяч человек. Предпосылкой стало скандальное ручное голосование за пакет законов, которые в народе назвали "диктаторскими". Эти документы существенно ограничивали права людей, прежде всего, на мирные собрания. Следовательно, практически исключили бы дальнейшие протесты на Майдане.
Что предусматривали "диктаторские" законы:
- запрет движения в колонне более 5 авто,
- 15 суток ареста за установленную палатку,
- арест за нарушение организации митинга,
- заточение за маскировку или защитный шлем.
Штурм правительственного квартала начался после того, как один из лидеров тогдашней оппозиции Арсений Яценюк по требованию Майдана назвав единого лидера сопротивления объявил: "Здесь есть лидер. Это украинский народ". В итоге часть людей пошла в правительственный квартал, чтобы выразить протест. В конце концов основные противостояния произошли у зданий Кабинета Министров и Верховной Рады и чуть дальше – возле стадиона "Динамо" имени Лобановского.
О событиях Огнекрещения 24 канала в рамках проекта "Баррикады Достоинства" рассказал координатор Сумской области в составе Второй сотни Майдана, а потом сотник Сумско-Киевской сотни Виктор Ломонос. Активист подчеркнул, что движущей силой тогда была молодежь. Также отметил медиков Майдана, которые помогали раненым.
Огнекрещение: воспоминания о тех событиях – смотрите видео 24 канала
Жара на Грушевского: хроника событий от Виктора Ломоносова
Народное вече и действия лидеров оппозиции
По словам бывшего активиста Майдана на Народном вече к людям вышли лидеры тогдашней оппозиции – Виталий Кличко, Олег Тягнибок, Арсений Яценюк. Поскольку они так и не определились, кто будет лидером, активисты их прижали за сценой, и разговор состоялся на натянутых тонах.
"Солнцестояние" уже всех достало тогда, потому что началась определенная деморализация среди активистов. Дело в том, что тогда мы длительное время были без семей, без тепла. Еще бы немного, и уже свои начали бы бить,
– вспоминает он.
Но через некоторое время все успокоилось. И в конце концов люди разошлись кто куда. Однако представители оппозиции намеревались ехать в Днепр, чтобы отмечать Крещение и "омыть грехи".
Протестующие в Правительственном квартале во время событий Майдана / Фото с фейсбук-страницы "Сумско-киевская сотня"
Боевые действия в правительственном квартале
Об активных событиях в правительственном квартале на Грушевского Виктор узнал позже. К нему позвонил десятник их сотни и говорит: "Брат, на Груше (Грушевского – 24 канал) началась жара. Уже молодежь забрасывает коктейлями, уже все пылает. Одним словом, начались боевые действия".
"Мы побежали в правительственный квартал. Когда туда прибыли, то увидели, что некоторые сотни стоят под стеной и не реагировали. Патриотически настроенная молодежь, в частности ультрас, швыряла туда "коктейли Молотова" и начала поджигать шины. Происходило оживленное противостояние", – отметил участник Революции Достоинства.
В конце концов на Грушевского активисты соорудили настоящие баррикады / Фото Виктора Ломоноса
В ответ на это "Беркут" начал наступление, поэтому в первые ряды протестующих полетели свето-шумовые гранаты, а затем и в тех людей, что стояли под стеной.
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Растерзано много молодежи
Виктор Ломонос заметил, что то противостояние было достаточно большим и оживленным. В нем участвовала примерно 1 тысяча человек с той и другой сторон.
Видел воочию, как на входе в стадион "Динамо" ребят зачищали на арке и сбрасывали их. Видел, что некоторых девушек вытаскивали из толпы после свето-шумовых гранат, а у некоторых парней они разрывались под ногами. Видел, как дробь попала одному из парней в глаз, и он очень там кричал от боли,
– говорит активист.
По его словам, пострадали молодые активисты в основном от пуль, которыми стрелял "Беркут" и от так называемых гирек, которые были в свето-шумовых гранатах.
В итоге всех раненых перенесли во двор Верховной Рады. Виктор отмечает, что эффективно тогда сработали медики Майдана. Они ни на минуту не прекращали свои действия.
"Эти парни и девушки – настоящие герои. Они тогда спасли многих", – заявляет он.
Медики во время событий Огнекрещения активно помогали раненым активистам / Фото с фейсбук-страницы "Сумско-киевская сотня"
"Была уверенность, что мы их должны переломить и победить"
Дух противостояния витал не первый день
По словам Виктора, на 19 число ничего активисты не готовили. Все произошло спонтанно и благодаря именно молодежи. Ни намека на панику тогда не было, как это обычно бывает на таких мероприятиях. Однако была уверенность, что "мы все равно победим их".
Если бы не молодежь – возможно, оно бы ничего не началось. Хотя думаю, рано или поздно нас все же пытались бы зачистить. Благодаря молодежи, благодаря их прогрессивной и радикальной позиции все началось именно 19-го,
– вспоминает мужчина.
Политикам активисты не верили
В те дни доверия к политикам у активистов не было. Виктор подчеркивает, что они уважали их позицию, за то, что они тоже были там.
"Но стояние на сцене – это одно, а дежурство в ночных сменах и противостояние – это совсем другое. Там я никого из политиков не видел, – отмечает он.
"Не разочарован, что участвовал в Революции Достоинства"
Виктор Ломонос считает, если бы тех событий тогда бы не было, мы бы уже давно были бы губернией России. А, возможно, вообще неизвестно кем – "Новороссией", "Лугандонией", "ДНР" и тому подобное. Но точно не Украиной.
"Мы отстояли тогда Украину. Но то, что мы пытались привести к власти патриотов-украинцев, это, к сожалению, не произошло", – подытожил активист.
Виктор Ломонос на Майдане / Фото из личной коллекции Виктора Ломоноса
Добавим, что события Огнехрещения стали толчком к дальнейшим событиям на Майдане, точкой невозврата. Ведь активизировались митингующие именно 19 января. Сначала тогдашняя власть пыталась подавить их настроения – в частности, 20 февраля расстреляли "Небесную Сотню". Однако впоследствии Янукович и компания все же капитулировали и Майдан победил. Правда, цена этой победы очень высокая.