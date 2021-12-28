Над "Охматдитом" у Києві пролетіли санчата Санти

У новорічну ніч можливо все. Саме це намагалися показати організатори акції "Санчата у небі" у Києві 28 грудня.

За словами активістів, у 2021 році подорож санчат розпочалася над "Охматдитом", аби влаштувати диво малечі, яка перебуває у закладі на лікуванні. В такий спосіб кілька команд-організаторів хотіли підтримати дітей та створити для них казковий настрій.

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Крім того, санчата пролетіли повз обидва береги Дніпра та навіть завітали до спальних районів.

Новорічне диво існує

Санчата Санти помітили мешканці столиці у небі ввечері 28 грудня.

Конструкцію з яскравими гірляндами підняли за допомогою квадрокоптерів.

Після польоту над "Охматдитом" санчата вирушили заряджати новорічним настроєм всіх киян.



На казковий настрій і новорічне диво чекають усі, та чи не найбільше — діти у лікарнях. Тому ми влаштували для них справжню новорічну казку, щоб підтримати та розважити їх та щоб показати: новорічне диво існує, адже живе в наших серцях,

– розповіла організаторка проєкту"Санчата у небі" Оксана Соржуленко.

Крім того, організатори акції передали малечі гостинці та іграшки.

Дивіться відео польоту санчат Санти над Києвом:

Також організатори кажуть, що вже наступного року санчата можуть пролетіти не тільки над Києвом. Цілком ймовірного, що у 2022 новорічний транспорт літатиме й у інших містах України.