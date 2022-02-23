Надзвичайний стан – попереджувальний крок, – Кличко заспокоїв киян і закликав не панікувати

Міський голова Києва звернувся до жителів і гостей столиці. Він заспокоїв громадськість і зазначив, що не варто панікувати.

Про це Віталій Кличко розповів на терміновому онлайн-брифінгу 23 лютого. Він коротко пояснив, для чого запроваджують надзвичайний стан і що буде далі.

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Звернення Кличка

Міський голова Києва закликав киян не панікувати. Він зауважив, що усі дії влади спрямовані на забезпечення правопорядку та громадської безпеки в містах, селищах та селах.

Надзвичайний стан, що планує запровадити держава в цій ситуації, – це попереджувальний крок,

– наголосив Кличко.

У такий спосіб намагатимуться запобігти можливим провокаціям з боку російської агентури, яка планує дестабілізувати ситуацію в Україні. Надзвичайний стан необхідний насамперед для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури та органів влади.

Мер Києва зауважив, що місцева влада продовжує ухвалювати рішення для забезпечення життєдіяльності столиці:

створення тероборони;

функціонування громадського транспорту;

продовження роботи установ і закладів.

"Спокійно працюймо, дотримуймось законів і порядку. Ці виклики ми повинні і зможемо подолати виключно разом. З холодним розумом і витримкою", – резюмував Кличко.

Терміновий брифінг Віталія Кличка в КМДА 23 лютого: дивіться відео

Що зміниться для киян

За словами Віталія Кличка, київська влада постійно контактує з начальниками регіонального управління сил територіальної оборони й командуванням. Усі потреби формувань забезпечують в оперативному режимі.

Планують організувати навчальні збори резервістів тероборони. Навчання триватимуть 30 днів.

Після ухвалення відповідного рішення Верховною Радою 23 лютого, запроваджуватимуть надзвичайний стан у Києві та інших областях. На місцях діятимуть оперативні штаби під керівництвом голів районних і обласних адміністрацій.

На в'їзді та виїзді з Києва посилять контроль. Можливе обмеження та огляд транспортних засобів.

Водночас тимчасово заборонять проводити масові заходи та мітинги. Комендантську годину поки що не планують впроваджувати.

Брифінг Данілова: дивіться відео