Об этом Виталий Кличко рассказал на срочном онлайн-брифинге 23 февраля. Он кратко объяснил, для чего вводят чрезвычайное положение и что будет дальше.

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Обращение Кличко

Мэр Киева призвал киевлян не паниковать. Он отметил, что все действия властей направлены на обеспечение правопорядка и общественной безопасности в городах, селениях и селах.

Чрезвычайное состояние, которое планирует ввести государство в этой ситуации – это предупредительный шаг,

– подчеркнул Кличко.

Таким образом будут пытаться предотвратить возможные провокации со стороны российской агентуры, которая планирует дестабилизировать ситуацию в Украине. Чрезвычайное состояние необходимо прежде всего для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры и органов власти.

Мэр Киева отметил, что местные власти продолжают принимать решения для обеспечения жизнедеятельности столицы:

создание терробороны;

функционирование общественного транспорта;

продолжение работы учреждений и заведений.

"Спокойно работаем, соблюдаем законы и порядок. Эти вызовы мы должны и сможем преодолеть исключительно вместе. С холодным умом и выдержкой", – резюмировал Кличко.

Срочный брифинг Виталия Кличко в КГГА 23 февраля: смотрите видео

Что изменится для киевлян

По словам Виталия Кличко, киевские власти постоянно контактируют с начальниками регионального управления сил территориальной обороны и командованием. Все потребности формирований обеспечиваются в оперативном режиме.

Планируют организовать учебное собрание резервистов терробороны. Учения будут продолжаться 30 дней.

После принятия соответствующего решения Верховной Радой 23 февраля будут вводить чрезвычайное положение в Киеве и других областях. На местах будут действовать оперативные штабы под руководством глав районных и областных администраций.

На въезде и выезде из Киева усилят контроль. Возможно ограничение и досмотр транспортных средств.

В то же время, временно запретят проводить массовые мероприятия и митинги. Комендантский час пока не планируют внедрять.

Брифинг Данилова: смотрите видео