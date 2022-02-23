Об этом Виталий Кличко рассказал на срочном онлайн-брифинге 23 февраля. Он кратко объяснил, для чего вводят чрезвычайное положение и что будет дальше.
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Обращение Кличко
Мэр Киева призвал киевлян не паниковать. Он отметил, что все действия властей направлены на обеспечение правопорядка и общественной безопасности в городах, селениях и селах.
Чрезвычайное состояние, которое планирует ввести государство в этой ситуации – это предупредительный шаг,
– подчеркнул Кличко.
Таким образом будут пытаться предотвратить возможные провокации со стороны российской агентуры, которая планирует дестабилизировать ситуацию в Украине. Чрезвычайное состояние необходимо прежде всего для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры и органов власти.
Мэр Киева отметил, что местные власти продолжают принимать решения для обеспечения жизнедеятельности столицы:
- создание терробороны;
- функционирование общественного транспорта;
- продолжение работы учреждений и заведений.
"Спокойно работаем, соблюдаем законы и порядок. Эти вызовы мы должны и сможем преодолеть исключительно вместе. С холодным умом и выдержкой", – резюмировал Кличко.
Срочный брифинг Виталия Кличко в КГГА 23 февраля: смотрите видео
Что изменится для киевлян
По словам Виталия Кличко, киевские власти постоянно контактируют с начальниками регионального управления сил территориальной обороны и командованием. Все потребности формирований обеспечиваются в оперативном режиме.
Планируют организовать учебное собрание резервистов терробороны. Учения будут продолжаться 30 дней.
После принятия соответствующего решения Верховной Радой 23 февраля будут вводить чрезвычайное положение в Киеве и других областях. На местах будут действовать оперативные штабы под руководством глав районных и областных администраций.
На въезде и выезде из Киева усилят контроль. Возможно ограничение и досмотр транспортных средств.
В то же время, временно запретят проводить массовые мероприятия и митинги. Комендантский час пока не планируют внедрять.
Брифинг Данилова: смотрите видео